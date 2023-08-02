3 знака зодиака, в которых начинается черная полоса

В последний месяц лета части знаков может показаться, что буквально все идет кувырком. Трудности могут возникнуть как на работе, так и в личной жизни.

Так, черная полоса в августе может начаться у Козерогов, Львов и Близнецов. Этим знакам следует соблюдать осторожность и ни в коем случае не опускать руки, пишет 24 Канал.

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Козерог

У представителей этого знака может возникнуть чёрная полоса. Как амбициозные и целеустремленные люди Козероги могут находиться под большим давлением работы. Вероятно, это вызовет стресс и чувство неуверенности, что, конечно же, отразится и в личной жизни.

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Лев

В этом месяце Львам придется принимать важное решение, от которого зависит ваше будущее. Может начаться черная полоса, однако, не огорчайтесь, потому что скоро все наладится.

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Близнецы

У Близнецов может наступить период, когда кажется, что буквально ничто не идет по плану, а проблемы развиваются одна за другой. Перед этим знаком могут возникнуть непредсказуемые трудности, разочарования и неудачи во многих областях жизни.

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