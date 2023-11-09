Астрологи предсказывают, что Львы сегодня попробуют что-то новое, а Рыб будут целый день преследовать неудачи. 24 Канал знает, что ждет представителей всех знаков зодиака.

Интересно Эти знаки Зодиака не могут прожить ни одного дня без кофе.

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 ноября для Овнов

Этот день Овны проведут в гармонии с собой. Вам еще никогда не было так комфортно наедине. Сегодня хороший день, чтобы проанализировать свою жизнь и что-то в ней изменить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 ноября для Тельцов.

Астрологи советуют Тельцам провести сегодняшний день на открытом воздухе. Несколько часов на улице значительно улучшат ваше физическое и моральное состояние. Для лучшего настроения позвоните ближайшему другу и угостите его вкусным кофе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 ноября для Близнецов

Близнецам сегодня стоит меньше разговаривать с людьми. У вас с самого утра будет плохое настроение, так что легко можете испортить его другим. Возможно, вечером все более-менее наладится. Однако важный разговор следует отложить на завтра.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 ноября для Раков

Раков ожидают положительные перемены в личной жизни. Вы познакомитесь с человеком, который придется по душе с первых минут общения. Не бойтесь быть собой. Это поможет вам произвести отличное впечатление на человека.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 ноября для Львова

Львы найдут дело для души. Долгие поиски наконец-то приведут к успеху. В ближайшее время вам придется овладевать новым хобби с нуля. Конечно, будет нелегко, однако интересно и полезно для вашего будущего.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 ноября для Дев.

Астрологи предсказывают Девам домашний день. Сегодня стоит совершить все обыденные дела, которые вы долго откладывали. А вечером можно расслабиться: включить хороший фильм и приготовить любимое блюдо.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 ноября для Весов

Хорошо обдумывайте каждое решение сегодня. Не стоит делать поспешные выводы и резкие шаги. Кто-то постарается испортить ваши планы. Поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 ноября для Скорпионов

У Скорпионов состоится неожиданная встреча с другом детства. Вам захочется узнать, что произошло в жизни друг друга после долгой разлуки. Так что день обещает много интересных разговоров.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 ноября для Стрельцов

Сегодня проблемы на работе наконец-то исчезнут. Вы долго не могли справиться со всем, что упало на голову. Поэтому к концу дня сможете спокойно выдохнуть и отдохнуть.

Козорог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 ноября для Козорогов

Вы активно готовите к переезду в другой город. Выход из зоны комфорта – это всегда сложно. Но не бойтесь перемен. Астрологи говорят, что они как нельзя лучше повлияют на вашу жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 ноября для Водолеев

Сегодня хороший день, чтобы провести его с родителями. Из-за работы вы редко видитесь. Теплые разговоры с чаем и сладким сделают ваш день уютным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 ноября для Рыб

С утра у вас все пойдет не по плану. Неудачи будут преследовать до вечера. Старайтесь не опускать руки, как бы сложно ни было. Следует помнить, что после черной полосы всегда приходит белая.