Так, Тельцы и Водолеи, не откладывайте идеи в дальний ящик. Чем быстрее начнете, тем скорее будет результат, пишет 24 Канал.

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Телец

У вас всегда много действительно интересных и хороших идей. Проблема в том, что можете бояться их реализовать. Отбросьте переживания. Пора жить на полную. Начните работать над проектом уже сейчас. Звезды прочат вам безумный успех.

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Водолей

Водолеи, творчество у вас в крови. Так хватит колебаться, начните реализовать задуманное. Как всегда, вы приложите максимум усилий, поэтому все обязательно получится. Не бойтесь ошибаться. Ошибок не допускает только тот, кто ничего не делает.

Гороскоп для Водолеев