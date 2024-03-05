Кому нужно готовиться к неприятностям: гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Неделя только началась, однако жизнь некоторых знаков зодиака бурлит на полную. У одних это сопровождается плохими событиями, а у других – хорошими.

У Весов, например, сейчас прекрасный период, а астрологи говорят, что со временем будет еще лучше. Подробнее расскажет LifeStyle 24 в своем ежедневном гороскопе.

Вау Названы 2 знака зодиака, для которых начало весны будет очень успешным

Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 марта для Овнов

Сегодня Овны не пойдут на работу, потому что плохо себя чувствуют. Представители этого знака зодиака сильно заболели после недавней поездки. Поэтому теперь нужно больше беспокоиться о здоровье.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 марта для Тельцов

Тельцы сейчас все свое свободное время уделяют семье. Ведь в такой сложный период близкие люди нуждаются во внимании, поддержке и хороших эмоциях.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 марта для Близнецов

Близнецам должны сообщить какие-то новости. Поэтому вы уже с нетерпением ждете момента, когда их услышите. Астрологи говорят, что это может случиться даже сегодня вечером.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 марта для Раков

Раки, ваша депрессия затянулась. На дворе наконец-то весна, поэтому пришло время избавляться от негативных мыслей и наслаждаться жизнью.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 марта для Львов

Львам нужно немного перенести фокус внимания с работы на семью. Настройте свой график так, чтобы выделять больше времени на людей, которые вас любят.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 марта для Дев

Девы очень уставшие, поэтому активно ищут место, куда можно отправиться на отдых. Астрологи рекомендуют принимать решение поскорее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 марта для Весов

Весы, астрологи говорят, что сейчас вы движетесь в правильном направлении. Продолжайте работать и уже совсем скоро жизнь изменится в лучшую сторону.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 марта для Скорпионов

Сейчас Скорпионам немного сложно контролировать свои эмоции, ведь в жизни одновременно происходит очень много разных событий. Однако астрологи имеют приятные новости: вскоре ситуация стабилизируется.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 марта для Стрельцов

В ближайшие дни Стрельцам нужно быть очень внимательными. Кто-то из знакомых захочет вас серьезно подставить. Поэтому не теряйте бдительность.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 5 марта для Козерогов

Козерогам не очень нравится, как в последнее время проходят их будни. Представители этого знака зодиака скучают, поэтому хотят разбавить дни интересными и веселыми эмоциями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 марта для Водолеев

Водолеев уже давно преследует тревожное состояние, однако сейчас ситуация ухудшилась. Вы никак не можете обрести покой, который так необходим.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 марта для Рыб

Рыбам не хватает поддержки от родных и друзей. Как бы они не пытались улучшить ваше моральное и физическое самочувствие, ничего не удается. Без специалиста здесь не обойтись.