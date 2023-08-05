Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака: кто сегодня исполнит свою мечту
Гороскоп на 5 августа 2023 прогнозирует Близнецам приятную встречу, а Львам и Девам – счастливые моменты. О событиях, которые ждут вас сегодня, еще вчера вы и мечтать не могли.
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Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Овнов
Овнам сегодня следует уделить время серьезным решениям. Если вы давно планировали что-либо реализовать, но не решались, то больше не медлите.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Тельцов
День удачен для планировки. Подумайте о том, как хотите провести выходные. Желательно в субботу и воскресенье быть со своими близкими.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Близнецов
Сегодня вы будете активны в первой половине дня, а вечер захотите провести в кругу родных или друзей. Астрологи уверяют, что в субботу у Близнецов состоится судьбоносная встреча, о которой вы и мечтать не могли.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Раков
Суббота – прекрасное время, чтобы отправиться в маленькое путешествие. Вероятно, вам предстоит поездка с друзьями, которая принесет новые незабываемые эмоции.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Львов
Сегодня у Львы есть шанс встретить свою любовь. Вы давно стремились найти вторую половинку, так что не упускайте случая. Прежде всего проведите эту субботу активно, не засиживайтесь дома.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Дев
Астрологи отмечают, что 5 августа Девам сделают предложение, от которого ни в коем случае нельзя отказываться. Это связано с вашей давней мечтой.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Весов
У Весов может быть плохое настроение, но это не повод унывать. Соберите компанию друзей и организуйте прогулку в этот теплый летний день. Отогнать плохие мысли поможет путешествие.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Скорпионов
Хороший день для движения вперед. Соберите свои силы в кулак и начните выходить из зоны комфорта. Во второй половине дня вам предстоит приятный сюрприз.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Стрельцов
Стрельцов ожидает приятный и спокойный день. Вы будете находиться в комфортной атмосфере, в кругу близких людей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Козерогов
Козерога может быть в этот день в легкой апатии. Вам может показаться, что другие гораздо умнее и сообразительнее. Поэтому вы можете быть напряжены.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Водолеев
Суббота у Водолеев будет веселой. С утра вы будете энергичными и трудолюбивыми. У вас будет настроение работать, но астрологи советуют провести этот день с родными.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 августа 2023 для Рыб
Рыб ждет насыщенный день. У вас будет много встреч. Но, несмотря на все заботы, все мысли будут о сне, который станет вещим через несколько недель.