Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака: кто сегодня исполнит свою мечту

Гороскоп на 5 августа 2023 прогнозирует Близнецам приятную встречу, а Львам и Девам – счастливые моменты. О событиях, которые ждут вас сегодня, еще вчера вы и мечтать не могли.

Что ждать в этот день всем 12 знакам зодиака – узнайте в прогнозе астрологов на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Овнов

Овнам сегодня следует уделить время серьезным решениям. Если вы давно планировали что-либо реализовать, но не решались, то больше не медлите.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Тельцов

День удачен для планировки. Подумайте о том, как хотите провести выходные. Желательно в субботу и воскресенье быть со своими близкими.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Близнецов

Сегодня вы будете активны в первой половине дня, а вечер захотите провести в кругу родных или друзей. Астрологи уверяют, что в субботу у Близнецов состоится судьбоносная встреча, о которой вы и мечтать не могли.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Раков

Суббота – прекрасное время, чтобы отправиться в маленькое путешествие. Вероятно, вам предстоит поездка с друзьями, которая принесет новые незабываемые эмоции.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Львов

Сегодня у Львы есть шанс встретить свою любовь. Вы давно стремились найти вторую половинку, так что не упускайте случая. Прежде всего проведите эту субботу активно, не засиживайтесь дома.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Дев

Астрологи отмечают, что 5 августа Девам сделают предложение, от которого ни в коем случае нельзя отказываться. Это связано с вашей давней мечтой.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Весов

У Весов может быть плохое настроение, но это не повод унывать. Соберите компанию друзей и организуйте прогулку в этот теплый летний день. Отогнать плохие мысли поможет путешествие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Скорпионов

Хороший день для движения вперед. Соберите свои силы в кулак и начните выходить из зоны комфорта. Во второй половине дня вам предстоит приятный сюрприз.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцов ожидает приятный и спокойный день. Вы будете находиться в комфортной атмосфере, в кругу близких людей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Козерогов

Козерога может быть в этот день в легкой апатии. Вам может показаться, что другие гораздо умнее и сообразительнее. Поэтому вы можете быть напряжены.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Водолеев

Суббота у Водолеев будет веселой. С утра вы будете энергичными и трудолюбивыми. У вас будет настроение работать, но астрологи советуют провести этот день с родными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 августа 2023 для Рыб

Рыб ждет насыщенный день. У вас будет много встреч. Но, несмотря на все заботы, все мысли будут о сне, который станет вещим через несколько недель.