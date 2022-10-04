Два знака зодиака, которые сегодня попадут в больницу: гороскоп на 4 октября

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2022 года, прогнозирует Львам поход в больницу к гастроэнтерологу. Скорпионы испытают заболевание, поэтому придется посетить семейного врача. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 4 октября читайте в материале.

День удачен для решения проблемы, которая долгий период не давала вам покоя, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Овнов

Овнам нужно сегодня в первую очередь думать о себе, а потом уже о других. Беспокойтесь о своем теле, душе и разуме.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Тельцов

Астрологи обещают Тельцам новые впечатления. Вы ощутите удовольствие от процесса, которым начнете заниматься, а также сможете значительно повысить свою самооценку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Близнецов

Астрологи просят Близнецов не планировать сегодня слишком много дел, поскольку физически вы не успеете сделать и половину.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Раков

Раки сегодня смогут полностью реализовать свои идеи, однако помните, что долго засиживаться за работой не стоит, ведь вас дома ждут ваши родные.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Львов

Ежедневный стресс Львов приведет к проблемам с кишечником. Вероятно, вам сегодня придется обратиться к гастроэнтерологу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Дев.

Перестаньте уделять внимание второстепенным вещам. Возьмитесь в первую очередь за важнейшие задачи, которые вы давно должны были сделать.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Весов

Весам нужно поставить перед собой четкие задания в этот день. Постарайтесь сделать все, что вы запланируете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Скорпионов

День не слишком хорош для Скорпионов. Вы почувствуете слабость и заболевание, так что вам придется записаться на прием к семейному врачу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Стрельцов

Сегодня Стрельцам не стоит совершать никаких финансовых операций. Также неудачными будут походы в банки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Козерогов

Козерогов ждут сложности в личной жизни. Человек, которого вы искренне любите всем сердцем, причинит вам большую боль.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Водолеев

Водолеям не стоит переживать за свое будущее. Знайте, что все происходит в правильное время и в нужном месте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2022 года для Рыб

В первой половине дня Рыб ждет успех. Вы найдете единомышленников, которые поддержат ваши идеи. Вторая половина дня удачна для решения проблем.