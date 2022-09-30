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Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Овнов
Сегодня Скорпионы могут неожиданно быстро решить все давно волнующие вас вопросы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Тельцов
День удачен для встреч с друзьями. Вы сможете отдохнуть и отвлечься от дел, которые занимали у вас очень много времени за последний период.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Близнецов
Близнецов сегодня просят воздержаться от поездок на автомобиле. Лучше перенесите встречи или сядьте на общественный транспорт.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Львов
Сегодня вы можете изменить ход своих мыслей. Начните думать о карьере, личных отношениях и хобби. Пусть ваша жизнь наполнится новыми красками.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Дев
Девы сегодня будут двигаться в правильном направлении. Вы успеете сделать много дел и даже добьетесь одной небольшой цели.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Весов
Весам следует уделить время своей семье. Постарайтесь им рассказывать правду и не скрывать никаких деталей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Скорпионов
Скорпионы сегодня будут очень счастливы от событий, которые произойдут в их жизни. Вы осознаете многие вещи, которые не понимали до этого момента.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Стрельцов
Стрельцам сегодня следует пользоваться исключительно общественным транспортом. Астрологи не рекомендуют вам садиться за руль.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Козерогов
Сегодня Козерогам нужно сделать важные выводы, от которых будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Водолеев
Сегодня Водолеям предстоит теплая встреча с друзьями и родными. Вечер проведите в свое удовольствие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 30 сентября 2022 года для Рыб
Рыб сегодня ждет немало разговоров с коллегами по поводу будущего проекта. Будьте живыми и инициативными.