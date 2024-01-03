Весов продолжает преследовать черная полоса: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

Астрологи уже составили прогноз на первую среду 2024 года. Сегодня тяжело будет Близнецам. Ведь представителей этого знака зодиака не покидает депрессия.

Что ждет других знаков зодиака 3 января, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, что подготовила вам судьба на этот день.

Как жаль Уже в январе несколько знаков зодиака узнают об измене

Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 января для Овнов

В Овнов середина недели пройдет спокойно. Представители этого знака зодиака продолжают праздновать начало нового года. Вы наслаждаетесь временем, который проводите с друзьями и родными.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 января для Тельцов

У Тельцов 2024 год начался очень продуктивно. Дела на работе не могут ждать, поэтому вам трудно найти свободную минутку для отдыха. Астрологи рекомендуют поработать в таком режиме этот месяц, а затем отправиться в небольшой отпуск.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 января для Близнецов

Близнецы перестали ухаживать за собой. Лень появилась вместе с депрессией, которая уже долгое время вас не покидает. Надо брать себя в руки, чтобы не пробыть в таком состоянии весь год.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 января для Раков

Ракам нельзя долго отдыхать, ведь это отнимает у вас всю энергию, производительность и силы. Теперь после праздников трудно переключиться на рабочий режим. Все дела будут решаться вдвое дольше.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 января для Львов

У Львов сменилось руководство на работе. Представители этого знака зодиака не поладили с ним в первые же дни. Если вы хотите сохранить должность за собой, то постарайтесь настроиться на приятное общение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 января для Дев

Девы проведут среду в семейном кругу. Вам нравится атмосфера, которая сейчас царит вокруг. Совершенно не хочется, чтобы все разъезжались. Однако вскоре это случится, ведь работа не может долго ждать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 января для Весов

Весам ни в коем случае нельзя впадать в депрессию. А вы постепенно к ней приближаетесь. Новый год начался совсем не так, как вы хотели. Печальные события продолжают случаться. Кажется, что черная полоса не закончится никогда. Однако помните, что белая всегда приходит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 января для Скорпионов

Скорпионы уже настроились на рабочий режим. Шеф вами очень доволен. Постарайтесь в этом году не понижать планку и проявлять на работе лучшие черты своего характера. По всей вероятности, тогда вас будет ждать повышение и хорошая премия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 января для Стрельцов

Стрельцам катастрофически не хватает общения. Все друзья разъехались по разным городам, а вы не привыкли быть наедине. Астрологи рекомендуют посвятить время новым знакомствам. Возможно, в 2024 году вы найдете еще несколько близких людей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 января для Козерогов

Козероги ищут смысл жизни. Представители этого знака зодиака решили начать 2024 год с философских размышлений. Однако не стоит сильно в них углубляться. Ведь тогда вы не сможете жить по-настоящему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 января для Водолеев

Водолеи решили на время изменить место своего пребывания. Ведь стены дома начали сильно давить на голову. Подумайте, как еще вы можете разбавить свои серые будни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 января для Рыб

У Рыб в начале года ухудшилось здоровье. Астрологи настаивают, чтобы вы срочно обратились за помощью к врачу. Ведь могут начать обостряться хронические заболевания.