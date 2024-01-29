Кто из знаков зодиака узнает об измене партнера: гороскоп на 29 января

Понедельник – тяжелый день для многих людей. Ведь так не хочется просыпаться рано после выходных, чтобы идти на работу. Особенно, когда на улице плохая погода.

Однако, возможно, для кого-то этот день будет хорошим. Больше узнайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Вот так Кто из знаков зодиака больше всего подвержен алкогольной зависимости

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января для Овнов

Сегодня Овны узнают об измене, на которую решился любимый человек. Рана от разбитого сердца будет заживать долго, ведь чувства были очень сильными.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января для Тельцов

Тельцы уже приобрели билет на поезд. Вы с нетерпением ждете дня, когда наконец отправитесь в путешествие. Оно будет достаточно длинным, поэтому предупредите родных, что домой вернетесь через несколько недель.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января для Близнецов

Близнецы понимают, что засиделись на одной должности. Хочется развиваться и больше проявлять себя. Однако пока руководство не спешит радовать вас хорошими новостями. Поэтому в ближайшее время повышения не стоит ждать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января для Раков

Совсем скоро у Раков может закрутиться неожиданный роман. Пока астрологи не могут сказать, сколько времени продержатся эти отношения. Однако если человек действительно придется вам по душе, то не стоит его отпускать.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 января для Львов

Сегодня Львы могут попасть в передрягу. Неприятная ситуация произойдет на работе. Не стоит сильно волноваться, ведь рядом будут коллеги, которые обязательно помогут.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января для Дев

Девы, сейчас не время расслабляться. Вам нужно много работать, чтобы увеличить прибыль. Ведь денег катастрофически не хватает.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января для Весов

Астрологи говорят, что на этой неделе в жизни Весов не будет происходить никаких непредсказуемых ситуаций. Поэтому можно продолжать спокойно выполнять свою работу, встречаться с друзьями, заниматься спортом и отдыхать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января для Скорпионов

Скорпионам сегодня стоит избегать скандалов. Не реагируйте слишком эмоционально и резко на слова близких людей. Таким поведением вы только испортите настроение и хорошие отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 января для Стрельцов

Сегодня Стрельцы захотят прогуляться наедине. Возьмите горячий кофе, вкусный круассан и пройдитесь по своим любимым местам. Вы будете чувствовать невероятную свободу, прилив вдохновения, энергии и сил.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 29 января для Козерогов

Козерогам нужно привлечь в свою жизнь больше положительных эмоций. Ведь вы перестали чувствовать ту радость, которая была раньше. Будни стали монотонными и грустными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января для Водолеев

Водолеи наконец-то смогут завершить долговременные отношения. Вы долго решались на откровенный разговор с партнером. Сегодня он состоится и пройдет достаточно удачно. Вы поймете друг друга, поэтому сможете отпустить прошлое.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января для Рыб

В последнее время Рыбы очень устают. Вы приходите домой с работы и просто валитесь с ног. Даже не хватает сил, чтобы приготовиться еду и убрать в доме. Возьмите себе на этой неделе больше выходных.