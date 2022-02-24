Гороскоп на 24 февраля 2022 для Овнов
В этот день ждите переломных моментов. Хорошим завершением дня станет генеральная уборка и очистка от всего ненужного.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Тельцов
Звезды обещают Тельцам удачный день. Вас ждут приятные события и интересные встречи с подругами, которые зарядят вас позитивом.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Близнецов
Сегодня Близнецы смогут реализовать все свои планы и получить выгодное предложение. Вечер проведите за любимыми занятиями.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Раков
День будет способствовать решению важных жизненных дилемм. За советами можете обращаться к людям, которым вы больше всего доверяете.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Львов
Астрологи советуют Львам в первую очередь слушать себя. Будьте уверенными в своих действиях и прокладывайте достойный путь в будущее.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Дев
Все дела, за которые вы будете сегодня браться, решатся довольно легко. Вторая половина дня подходит для искреннего общения с родными людьми.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Весов
Спонтанность чьих-то решений может испортить вам планы. Не огорчайтесь, если вам придется отложить что-то до завтра. Все, что ни делается – к лучшему.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Скорпионов
Сегодня возможны некоторые финансовые трудности, впрочем не переживайте за деньги. Они к вам снова придут совсем скоро.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Стрельцов
Стрельцы в этот день получат неожиданное сообщение, которое принесет не только удивление, но и радость. Смело соглашайтесь на любые предложения и отправляйтесь на встречу приключениям.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Козерогов
Астрологи советуют Козерогам уделить свободное время сегодня. Отбросьте прочь все обязательства и делайте лишь то, что доставляет вам удовольствие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Водолеев
День символизирует исполнение желаний, материализацию целей. Сегодня могут осуществиться все ваши планы, если вы приложите к ним усилия.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 февраля 2022 для Рыб
Если у вас в этот день не все будет получаться, то не пытайтесь любыми способами добиться желаемого. В своих высказываниях будьте осторожными.