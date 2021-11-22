Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
Источник:24 канал
Гороскоп сегодня, 22 ноября 2021 года, прогнозирует Козерогам успешный день. У Скорпионов начнутся положительные перемены. Читайте гороскоп на 22 ноября 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.
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Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Овнов
Начните понедельник с чистого листа. Постарайтесь максимально выбросить из головы прошлое и думать о будущем. Пусть старая жизнь остается позади, впереди вас ждет незабываемый период.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Тельцов
После рабочего дня выделите время для прогулки с друзьями или похода в кино. Пусть понедельник закончится приятным времяпрепровождением.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Близнецов
День удачен для шопинга. Близнецы могут встретить выгодные предложения от которых не смогут отказаться. Также сегодня успешно пройдут романтические свидания.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Раков
Ракам рекомендовано в этот день запланировать отпуск. Делайте это прямо сейчас, ведь впоследствии реализовать отдых будет просто невозможно из-за большой загруженности на работе.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Львов
Астрологи советуют Львам сделать первый шаг к примирению с человеком, с которым вы уже давно не общаетесь. Откровенный разговор поможет расставить все точки над "i".
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Дев
День удачен для новых знакомств, которые спустя некоторое время станут для вас выгодными. Ближе к вечеру ждите прибыль.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Весов
Сегодняшний день удачен для перемен. Можете решиться на переезд, покупку машины, смену работы и т.д. Удача вас ожидает не только в духовном плане, но и материальном.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Скорпионов
В жизни Скорпионов начнутся положительные перемены. Весь день вас будет переполнять счастье. Личная жизнь подарит вам то, чего вы так долго ждали.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Стрельцов
Стрельцы сегодня получат множество возможностей, чтобы изменить свою жизнь. Ожидайте выгодных предложений от партнеров и готовьтесь к командировкам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Козерогов
Все дела, которые сегодня запланируют Козероги, обречены на успех. В первой половине дня вы можете смело решать финансовые вопросы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Водолеев
Одиноким Водолеям астрологи обещают встречу с вашим будущим избранником. Вы на пути к великому и светлому будущему.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 ноября 2021 для Рыб
Сегодня Рыбы могут расширить свой круг друзей. Не стесняйтесь знакомиться, новые люди внесут в вашу жизнь разнообразие.