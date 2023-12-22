Какому знаку зодиака следует готовиться к эмоциональным качелям: гороскоп на 22 декабря

Астрологи прогнозируют неудачный день для Водолеев, Раков и Дев. Кто-то даже будет вынужден проститься с важным человеком в жизни. Эта неприятность связана с переездом в другую страну.

Больше о том, каким будет 22 декабря для всех знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Не забудьте прислушаться к советам на ближайшее время.

Кто это Эти 4 знака зодиака – наиболее нетерпеливы в отношениях

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 декабря для Овнов

Овнам придется поддерживать искру в романтических отношениях. Ведь в последнее время вы не можете найти общий язык с партнером, а из-за этого постоянно возникают ссоры. Кажется, что любви совсем не осталась.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 декабря для Тельцов

Сегодня Тельцы согласятся на одну финансовую сделку. Однако астрологи говорят, что вас может ждать обман. Поэтому перед тем, как принять важное решение, следует узнать как можно больше информации о своих партнерах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 декабря для Близнецов

Сейчас Близнецам как никогда важно не тратить энергию на лишних людей. Вы любите общение, поэтому у вас много друзей. Однако некоторые знакомые не ценят представителей этого зодиака знака так, как они их.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 декабря для Раков

У Раков очень ухудшилось морально-психологическое состояние. Вы упали в такую глубокую яму, из которой будет сложно выбраться самостоятельно. 2024 год принесет новые испытания, и здоровье будет ухудшаться.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 декабря для Львов

Астрологи рекомендуют Львам отпустить все обиды, а их у вас накопилось немало. Не стоит держать в себе столько негатива, ведь он также влияет на настроение знакомых, друзей, родных и коллег по работе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 декабря для Дев

Сегодня Девы простятся с одним важным человеком. Он отправится жить в другую страну, поэтому редко сможет приезжать в гости. Представителям этого знака зодиака будет трудно поддерживать дружбу на том уровне, который есть сейчас.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 декабря для Весов

Сегодня Весам могут сообщить неприятные новости. Вместо того чтобы тратить время на печаль и лишние слезы, займитесь решением проблемы. От ваших действий зависит жизнь многих людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 декабря для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам провести день в кругу родных. Атмосфера на улице может отрицательно повлиять на ваше моральное состояние. А вот близкие люди помогут развеять дурные мысли.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 декабря для Стрельцов

Стрельцы могут столкнуться с эмоциональными качелями. Сейчас у представителей этого знака зодиака очень нестабильная ситуация. Поэтому вас и бросает в разные стороны.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 декабря для Козерогов

У Козерогов могут завязаться новые отношения. Однако, вероятнее всего, этот роман не будет длиться долго. Хотя короткая интрижка поможет сделать вашу жизнь более интересной.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 декабря для Водолеев

В последнее время Водолеи загоняют себя в депрессивное состояние. Грустные мысли не дают покоя. В ближайшие дни старайтесь понемногу избавляться от негатива. Не нужно тянуть его в Новый год.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 декабря для Рыб

Рыбам нужно заняться спортом. Физические нагрузки не только хорошо повлияют на самочувствие, но и помогут меньше думать о проблемах, которые в последнее время захватили вашу жизнь.