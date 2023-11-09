У кого из знаков зодиака 2024 начнется с приятных новостей

Менее чем через 2 месяца 2024 год. Для кого-то он начнется с непростых дней, между тем у других – с приятных новостей.

Водолеи, Весы и Девы, в следующем году можете получить очень хорошую новость. Вы будете приятно удивлены, передает 24 Канал.

Кстати говоря 5 знаков зодиака разбогатеют в 2024 году: есть ли среди них вы

Водолей

То, о чем вы долгое время мечтали, наконец-то сбудется. Ожидайте радостное известие. Кстати, любимый человек может преподнести невероятный сюрприз.

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Весы

В следующем году близкие люди могут сообщить вам очень приятную новость. Кроме того, звезды прочат успех. Кстати, возможны изменения в работе.

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Дева

В 2024 году перед вами откроются новые возможности. Сможете воплотить в реальность задуманное. Не бойтесь рисковать. У вас все получится.

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