2 знака зодиака, в которых уже завтра начнется черная полоса в жизни

Уже завтра у нескольких знаков зодиака может начаться черная полоса. Этот период будет довольно нелегким.

Дева и Рыбы. Именно у этих знаков зодиака совсем скоро может начаться черная полоса, пишет 24 Канал.

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Дева

Уже завтра родившиеся под этим знаком зодиака могут предстать перед серьезными трудностями. Девам следует быть осторожными в принятии решений и избегать конфликтов с окружающими людьми. Иногда это будет нелегко, однако крайне важно следовать совету.

Близкий человек может причинить вам боль. Кроме того, на работе не все будет так, как хотелось бы.

Однако, не стоит слишком беспокоиться о проблемах. Вот увидите, они будут временными. Вскоре все наладится.

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Рыбы

Звезды прочат, что завтрашний день может быть для Рыб нелегким. События, которые вас ждут, требуют терпения и решительности.

Важно избегать рисков и быть внимательными в финансовых вопросах. Кстати, если чувствуете истощение, возьмите наконец-то отпуск. Поверьте, это вам пойдет на пользу.

Сохраняйте спокойствие, верьте в собственные силы. Черная полоса будет недолгой.

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