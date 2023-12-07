У кого 2024 год начнется с депрессии: гороскоп для всех знаков зодиака

2023 плавно подходит к концу. Черный Водяной Кролик передает эстафету Зеленому Деревянному Дракону. У нескольких знаков зодиака 2024 года начнется с депрессии.

У кого именно возможна депрессия, кто столкнется с финансовыми трудностями, а у каких знаков зодиака год начнется с приятных новостей, пишет 24 Канал.

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Овен

Уже в первую неделю может поступить очень интересное предложение. Не упустите этот шанс. Впереди – серьезные изменения.

Телец

У вас могут возникнуть срочные незапланированные расходы. Кроме того, возможны проблемы в личной жизни. Поэтому 2024 год может начаться с депрессии.

Близнецы

Уже несколько месяцев вам, вероятно, было очень тяжело работать. Работа перестала доставлять удовольствие, а даже наоборот. Не закрывайте глаза на свое психоэмоциональное состояние. Лучше обратитесь за помощью к специалисту.

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Рак

С первых же дней 2024-го появятся новые вызовы. Однако, даже если будет тяжело, добьетесь очень хорошего результата.

Лев

У вас 2024 может начаться с неожиданности. То, что произойдет, сильно поразит. Будьте готовы действовать решительно.

Дева

В первые дни нового года перед вами откроются новые возможности. Январь будет очень успешным.

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Весы

Уже 1 января можете получить очень приятное известие. Поверьте, вы будете прыгать от счастья.

Скорпион

Уже в 2024 году вы можете сказочно разбогатеть. Однако для этого придется побороть свои страхи. Кстати, сначала можете ощутить выгорание и апатию. Однако вскоре все изменится к лучшему.

Стрелец

Вы можете встретить Новый год с любимым человеком. Кстати, если пока одиноки, уже в скором времени в вашей жизни появится кое-кто очень особенный. Откройте ваше сердце для любви.

Козерог

Уже в первые дни нового года заветная мечта может осуществиться. Поверьте в чудо. Оно обязательно будет.

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Водолей

Уже в начале 2024 года вы получите приятную новость. То, о чем так долго мечтали, наконец-то сбудется.

Рыбы

Начало года может быть нелегким. Вероятны финансовые трудности. Впрочем, не опускайте руки. В феврале все наладится.