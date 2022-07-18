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Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Овнов
Овны имеют сегодня прекрасную возможность познакомиться с человеком, который впоследствии станет вашим хорошим товарищем.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Тельцов
Астрологи не советуют Тельцам сплетничать. Поэтому вы потеряете собственную энергию и будете чувствовать себя морально истощенными.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Близнецов
Близнецов ждут хорошие известия, которые улучшат вам настроение. В кругу семьи все будет хорошо, на работе также никаких проблем не предвидится.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Львов
Львы сегодня будут загружены многими рабочими делами. Чтобы почерпнуть новую энергию, попробуйте вторую половину дня посвятить медитациям и наполнению позитивом.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Дев.
Астрологи не советуют Девам тратить зря свою силу и энергию. Научитесь распоряжаться своим временем правильно и находить возможность для выполнения важных дел.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Весов
Весам следует обсудить финансовые вопросы с семьей. Если ваш мужчина берет на себя почти все обязательства, а вы можете помочь ему, то обязательно это сделайте.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Скорпионов
Скорпионам не стоит в этот день подвергаться отрицательным эмоциям. Если чувствуете апатию, просто разбудите с родными рядом и искренне обсудите все, что вас волнует.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам отпустить ситуацию и больше не стараться кому-то доказать. Живите в собственное удовольствие, а все, что вам дано судьбой – придет к вам в нужное время.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Козерогов
Козерогам следует устроить свидание или романтический ужин, чтобы немного освежить отношения, которые в последнее время стали очень сухими.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Водолеев
Водолеям не стоит сегодня ни у кого занимать деньги, ведь вместе с ними вы заберете плохую энергетику от хозяев.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 июля 2022 года для Рыб
Рыб сегодня ждет немало рабочих задач. Попытайтесь все четко структуризировать, чтобы не отвлекаться на ненужные вещи.