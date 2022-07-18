Первая половина дня удачна для любых покупок. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Овнов

Овны имеют сегодня прекрасную возможность познакомиться с человеком, который впоследствии станет вашим хорошим товарищем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Тельцов

Астрологи не советуют Тельцам сплетничать. Поэтому вы потеряете собственную энергию и будете чувствовать себя морально истощенными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Близнецов

Близнецов ждут хорошие известия, которые улучшат вам настроение. В кругу семьи все будет хорошо, на работе также никаких проблем не предвидится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Раков

День удачен для обучения и начала чего-нибудь нового в своей жизни. Начните наконец-то заниматься тем, о чем вы давно мечтали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Львов

Львы сегодня будут загружены многими рабочими делами. Чтобы почерпнуть новую энергию, попробуйте вторую половину дня посвятить медитациям и наполнению позитивом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Дев.

Астрологи не советуют Девам тратить зря свою силу и энергию. Научитесь распоряжаться своим временем правильно и находить возможность для выполнения важных дел.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Весов

Весам следует обсудить финансовые вопросы с семьей. Если ваш мужчина берет на себя почти все обязательства, а вы можете помочь ему, то обязательно это сделайте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Скорпионов

Скорпионам не стоит в этот день подвергаться отрицательным эмоциям. Если чувствуете апатию, просто разбудите с родными рядом и искренне обсудите все, что вас волнует.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам отпустить ситуацию и больше не стараться кому-то доказать. Живите в собственное удовольствие, а все, что вам дано судьбой – придет к вам в нужное время.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Козерогов

Козерогам следует устроить свидание или романтический ужин, чтобы немного освежить отношения, которые в последнее время стали очень сухими.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Водолеев

Водолеям не стоит сегодня ни у кого занимать деньги, ведь вместе с ними вы заберете плохую энергетику от хозяев.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 июля 2022 года для Рыб

Рыб сегодня ждет немало рабочих задач. Попытайтесь все четко структуризировать, чтобы не отвлекаться на ненужные вещи.