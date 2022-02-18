Гороскоп на 18 февраля 2022 для Овнов
Овнам сегодня надо забыть старые обиды и отпустить ситуацию, которая выедает вас изнутри. Как только вы все отпустите, в вашу жизнь придут новые люди и хорошие возможности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Тельцов
Сохраняйте спокойствие, даже если вы понимаете, что все идет не так, как вы хотели. Запланируйте себе хорошие выходные и проведите их без рабочих заданий.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Близнецов
Сегодня Близнецам стоит включиться в работу. Вся неделя для вас была морально тяжелой, впрочем, соберите все силы в кулак и сделайте важный последний рывок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Раков
Астрологи советуют Ракам быть осторожными со своими личными вещами. Есть вероятность, что вы по невнимательности можете их где-то забыть.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Львов
День благоприятен для новых начинаний и дел. Запуск проекта, поездка, знакомство или переход на новую работу – все обречено на успех.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Дев
Девам стоит с осторожностью относиться к своему окружению. В вашей жизни появились люди, которые за вашей спиной делают не слишком приятные вещи.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Весов
Весам стоит завершить сегодня все рабочие дела. Если что-то не успели сделать – не бойтесь отложить до понедельника.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Скорпионов
Скорпионов ждет переменчивое настроение. Астрологи говорят, что вам надо уделить время себе и подумать над своими действиями. Только вы можете улучшить себе настроение.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Стрельцов
Стрельцов сегодня ждут некоторые финансовые потери. Вторая половина дня удачна для встреч с друзьями и релакса.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Козерогов
На работе у Козерогов могут быть некоторые осложнения. Не поленитесь больше времени уделить тем задачам, которые действительно для вас важны.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Водолеев
Астрологи не советуют вам рассказывать секреты даже близким друзьям. Держите в секрете некоторое время то, что является для вас ценным и важным.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 февраля 2022 для Рыб
Рыб сегодня ждет много общения. Если имеете возможность – устройте теплую встречу с друзьями у себя дома.