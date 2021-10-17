Гороскоп на 17 октября 2021 для Овнов
В этот день возможны непредсказуемые траты. Хорошо подумайте над тем, та вещь, которую вы покупаете, действительно ли вам необходима.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Тельцов
Воскресенье – интересный день для творческих Тельцов. Делайте то, что вам больше всего хочется и не отказывайте себе в удовольствиях.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Близнецов
Одиноких представителей знака сегодня ждет знакомство, а семейных – гармония и согласие в семье.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Львов
Львов ждет яркий и незабываемый день. Вы окажетесь в интересной компании, которая подарит вам хорошее настроение и прекрасные эмоции.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Дев
Девам рекомендовано решить важные дела в первой половине дня, поскольку потом вы будете чувствовать усталость, поэтому вам придется уделить время отдыху.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Весов
Весам стоит посвятить сегодняшний день планированию. Запланируйте предстоящую неделю до деталей, чтобы четко видеть, куда вы двигаетесь, и на что стоит больше всего направлять свою энергию.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам забыть о прошлом. Если хотите чего-то достичь, постарайтесь не оглядываться назад, а идти лишь вперед с высоко поднятой головой.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Стрельцов
День подходит для покупки чего-то нового. Возможно, вы давно хотели обновить что-то из техники, или приобрести себе одежду. Звезды будут способствовать удачным покупкам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Козерогов
Сегодня ваше состояние здоровья напрямую будет зависеть от эмоционального фона. Научитесь брать под контроль свое внутреннее состояние.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Водолеев
День благоприятен для физических нагрузок и омолаживающих процедур. Также стоит уделить время обучению, которое принесет хорошие плоды.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 октября 2021 для Рыб
Чтобы ваш день прошел позитивно, попробуйте окружить себя хорошими людьми и интересными событиями.