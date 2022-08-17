День удачен для выявления дипломатических способностей, сообщает 24 канал.

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Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Овнов

Сегодня у Овнов есть прекрасная возможность духовно очиститься. Откажитесь от ревности и присвоения себе человека. Заботьтесь только о себе и увидите, как быстро изменится все вокруг в положительном ключе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Тельцов

Среда подходит для того, чтобы разобраться со своими давними планами и делами. Отбросьте запланированные встречи, если они были, и уделите время личным обязательствам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Близнецов

Близнецы сегодня могут полагаться на не только на себя, но и на высшие силы. Астрологи говорят, что вы будете окутаны в этот день невидимой силой, которая будет оберегать вас от всех бед.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Раков

Сегодня Раки получат нравственный удар от близкого человека. От боли вам захочется просто укутаться в одеяло и провести день в слезах, но это лишь усугубит ваше плохое состояние. По возможности, отвлекитесь на что-нибудь приятное.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Львов

Астрологи не советуют Львам пить алкоголь. От него у вас будет не только плохое самочувствие, но и навязчивые мысли, которые приведут к плохим действиям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Дев

Сегодня особенно тяжело будет женщинам. Ваших жизненных сил будет очень мало, так что работа и домашние дела будут идти слишком сложно.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Весов

Весов ждет не слишком успешный день. Выгодное дело может довольно быстро выскользнуть из рук, так что вам придется снова искать дополнительный заработок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам в этот день избегать соблазнов и необоснованного риска. Чтобы вам легче стало легче – пообщайтесь с родными людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Стрельцов

Стрельцам сегодня может присниться вещий сон. Его воплощение в реальность может осуществиться уже в ближайшие недели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Козерогов

Козерогам сегодня придется проявить заботливость и помочь ближним. Вечером уделите время себе и потребностям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Водолеев

Сегодня Водолеев ждут репутационные потери. Вы можете попасть в словесную перепалку с руководством, которое вас обоих истощит и заберет энергию.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 августа 2022 года для Рыб

Рыбам сегодня нужно сосредоточиться на своей работе и следить за ходом дел. Важно ничего не забыть и не выпустить из виду важные вещи.