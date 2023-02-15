3 знака зодиака, у которых на этой неделе возможен роман на работе

В последний месяц зимы тех, кто родился под знаком зодиака Стрельцов, Дев и Раков, ожидают неожиданные изменения в личной жизни. Любовные приключения могут произойти в ближайшее время.

Представители этих знаков зодиака готовы к авантюрам и интересным событиям. На этой неделе они испытают приятные и теплые эмоции в кругу своих коллег по работе, пишет 24 Канал.

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Стрельцы

Для представителей огненной стихии февраль обещает быть полон ярких и страстных чувств. Стрельцы любят находиться в экстремальных событиях и пробовать что-нибудь новое. На этот раз они увидят "зеленый свет" со стороны того человека, который давно нравился.

Однако стрелкам следует помнить о своих рабочих делах и карьере. Ведь чувства могут затянуть их в такой водоворот любви, из которого трудно будет выйти без серьезных изменений и последствий для своей жизни.



Гороскоп для Стрельцов

Девы

Представители земной стихии заядлые трудоголики и никогда даже не думали о возможных любовных отношениях с коллегами. Однако в феврале все изменится. Дев ожидают изменения в личной жизни.

Для тех, кто принадлежит этому знаку зодиака, наступит новый этап в жизни. Они долго не замечали симпатии со стороны своих коллег, однако страстные чувства не могут оставаться неоткрытыми.

Роман, ожидающий Дев, может быть достаточно удачным. Такие отношения перерастут во что-то вполне серьезное – дело может дойти до женитьбы.



Гороскоп для Дев

Раки

Представители водяной стихии являются активными и коммуникативными личностями. На этот раз их открытость для людей может сыграть не лучшую роль. Ведь расположение некоторых коллег по работе неискреннее и корыстное.

Ракам следует хорошо обдумать, нужны ли им такие авантюры. Возможно, роман на работе – только попытка кого-то подняться на карьерной лестнице. Поэтому представителям этого знака зодиака нужно самостоятельно разобраться в искренности намерения своего партнера.



Гороскоп для Раков