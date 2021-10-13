Гороскоп на 13 октября 2021 для Овнов

Овнов в этот день ждет неожиданность. Вероятно, вас удивит кто-то своей добротой или же руководство выпишет премию, которая изрядно вас обрадует.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Тельцов

В этот день Тельцам стоит отойти от своих классических размышлений и начать нестандартно мыслить. Вы сможете посмотреть на некоторые вещи под другим углом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Близнецов

Не обращайте внимание на других людей. Делайте то, что вам по нраву и не собирайтесь ни перед кем оправдываться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Раков

Внезапная встреча Раков кардинально изменит их планы. Поэтому не оставляйте на вторую половину дня выполнение важных задач.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Львов

В этот день возможно обострение хронической болезни. Постарайтесь больше отдыхать и меньше нервничать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Дев

Удачный день для свидания или романтического ужина дома. Попробуйте разнообразить свой будничный день приятными моментами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Весов

День подходит для учебы, саморазвития и работы по дому. Свободное время уделите своим самым родным людям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Скорпионов

Сегодня интуиция Скорпионов будет во всем им помогать. Прислушивайтесь к ней и делайте только то, что вам не повредит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Стрельцов

Стрельцам в этот день надо подумать над тем, как они проведут выходные дни. Составьте список тех дел, которые вам надо выполнить до конца недели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Козерогов

Следите за своим состоянием здоровья, поскольку можете получить плохие последствия. Не забывайте одевать маску и избегать мест массового скопления людей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Водолеев

Астрологи отмечают, что все самые сложные задачи вам стоит сделать сегодня. Во второй половине дня вас ждет поездка.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 октября 2021 для Рыб

Начните себя правильно настраивать на день с самого утра. Позитивный настрой – залог хорошего настроения.