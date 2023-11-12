Близнецы займутся необычным для себя занятием, а Скорпионы будут на седьмом небе от счастья, говорят астрологи. Подробнее – расскажет 24 Канал в ежедневном гороскопе.

Вау У кого из знаков зодиака 2024 год начнется с приятных новостей

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 ноября для Овнов

Овнам следует наладить отношения с родными. Уже какое воскресенье вы проводите в одиночестве. Сделайте первый шаг к примирению. Вам следует признать, что совершили ошибку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 ноября для Тельцов.

Плохие мысли не дают вам покоя. Сегодня кто-нибудь из друзей предложит свою помощь. Однако Тельцам следует отказаться от нее. Вы должны сами справиться с внутренними демонами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 ноября для Близнецов

Сегодня Близнецам захочется приготовить что-нибудь вкусненькое. Это достаточно необычное дело для вас. Однако поверьте – вам понравится проводить время занимаясь таким. Следует подумать над тем, чтобы сделать готовку традицией выходного дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 ноября для Раков

Проводите больше времени на открытом воздухе. Домашние дела полностью поглотили ваши мысли. Не обязательно целый день быть на улице. Даже небольшая прогулка по парку даст вам достаточно сил и энергии.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 12 ноября для Львов

Недавно из вашей жизни ушли важные люди. Вы еще не можете смириться с их потерей. Однако астрологи говорят, что Львам стоит избавиться от этих неприятных мыслей. Все люди в нашей жизни – временные.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 12 ноября для Дев

В последнее время помощь коллег по работе заканчивается неудачами. Поэтому Девам следует решить все срочные дела самостоятельно. Поверьте, так вы добьетесь качественного результата быстрее.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 ноября для Весов

Сегодня вам придется принять важное решение. Это может быть разрыв с близким человеком или изменения, связанные с работой. Проблема свалится на вас достаточно неожиданно. Так что времени, чтобы подумать, не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 ноября для Скорпионов

Сегодня Скорпионы завершат последние приготовления к важному событию в жизни. Вы будете на седьмом небе от счастья. Ведь потратили много сил, времени и энергии, чтобы добиться желаемого результата.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 ноября для Стрельцов

Воскресенье будет спокойным для вас. Не ждите никаких проблем и неожиданных новостей. Можете расслабиться и провести выходной так, как любите больше всего.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 ноября для Козерогов

Козерогам сегодня предстоит осторожность. Может случиться ситуация, которая навредит вашему здоровью. Если же неприятное событие все-таки произойдет, то ближайшие недели будут тяжелыми для представителей этого знака зодиака.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 ноября для Водолеев

Сделайте порядок у себя в комнате. Можете устроить генеральную уборку или произвести перестановку. Ваша душа нуждается в переменах. Начните с дома, а дальше подумайте о чем-то более кардинальном.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 ноября для Рыб

Рыбам следует некоторое время побыть наедине. Слишком много советов и осуждений вы получили в последнее время. Даже самые близкие друзья могли высказаться достаточно неосторожно. Нужно разобраться со своими мыслями и решить, все ли люди в вашей жизни нужны.