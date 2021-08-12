Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Овнов
У Овнов сегодня могут быть проблемы с руководством, не исключен конфликт. Астрологи советуют вам заняться самообразованием: выберите курсы или направление, требующее совершенствования.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Тельцов
Тельцам сегодня нельзя заниматься физической активностью. Лучше проведите свободное время в кругу родных и близких.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Близнецов
Четверг выдастся для Близнецов непростым днем: есть большая вероятность конфликтов и несчастных случаев.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Львов
Этот день для Львов будет сложным и принесет большое эмоциональное напряжение. Коллеги, на которых вы всегда полагались, откажут вам в поддержке.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Дев
Сегодня вы сможете подвести итоги проекта, который вели в течение нескольких месяцев. Вы будете в полнейшем восторге.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Весов
Звезды не советуют вам давать шанс человеку, который вас предал, ведь он его упустит. Поэтому сегодня не колеблясь избавьтесь от того, что вас не устраивает.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Скорпионов
Вам сегодня стоит прислушаться к мнениям своих друзей. Они помогут найти правильное решение, которое вам лично даже не приходило в голову.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Стрельцов
Астрологи советуют вам сегодня не соглашаться ни на какие деловые предложения. Вы не только напрасно потратите время, но и можете понести убытки.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Козерогов
Вам сегодня будет невероятно везти. Все дела будут идти настолько удачно, что вы будете изрядно удивлены. Впрочем, избегайте перегрузок.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Водолеев
Сегодня вы получите возможность насладиться результатами своего труда. Все, что вы достигли раньше, далось вам нелегко, поэтому вам есть чем гордиться.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 августа 2021 для Рыб
Наступил благоприятный период для серьезного разговора с шефом, который вы так долго откладывали. Начальник поможет решению ваших проблем.