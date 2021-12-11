Гороскоп на 11 декабря 2021 для Овнов
Овнам надо задуматься над своим материальным состоянием. В последнее время деньги у вас не держатся, поэтому стоит найти дополнительную работу или хотя бы завести финансовый дневник.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Тельцов
У Тельцов будет авантюрное настроение. Весь день вас будет тащить куда-то на приключения. Если рядом веселая компания, отличное настроение вам гарантировано.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Близнецов
Сегодня все желаемое может осуществиться. Не бойтесь только ничего и начинайте уверенно действовать. Вас ждет насыщенный день с интересными людьми.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Раков
Раков ждет неприятная новость от друзей, которая вас очень расстроит. Не принимайте радикальных шагов. Если вы проиграли в чем-то сейчас, то обязательно выиграете в следующий раз.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Львов
Постарайтесь не откладывать важные дела на потом, ведь потом вам просто физически будет некогда их выполнить.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Дев
Астрологи напоминают Девам об отдыхе. Работа отнимает у вас много энергии, поэтому вам нужен отдых и перезагрузка.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Весов
Несмотря на свой выходной, Весы сегодня будут очень занятыми. В потоке дел не забывайте звонить родным и уделять время семье.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам смело заводить знакомства с новыми людьми. День обещает быть активным и удачным.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Стрельцов
День удачен для генеральной уборки дома. Можете заняться глобальными перестановками, ведь потом у вас уже не будет времени делать что-то масштабнее.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Козерогов
Сегодня все будут идти вам на встречу. Ваша жизнь вернется в новое русло, а вы возьметесь за работу с приятным настроением.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Водолеев
Одинокие Водолеи сегодня решатся на разговор с человеком, который им нравится уже длительный период.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 декабря 2021 для Рыб
Рыбы сегодня смогут реализовать свои амбиции. Вы получите день, который будет наполнен приятными впечатлениями.