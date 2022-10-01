Три знака Зодиака сегодня ждут глобальные изменения: гороскоп на 1 октября

Гороскоп сегодня, 1 октября 2022 года, прогнозирует Ракам серьезные изменения в личной жизни. Львов ожидает примирения с давним другом. Дев ждет счастливый момент. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 1 октября читайте в материале.

Сегодня вам придется выполнить обещанное и работать в полную силу, пишет 24 канал.

Читайте также Кому осень разобьет сердце: астролог назвал 3 знака зодиака, которые разойдутся с любимым человеком

Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Овнов

Астрологи советуют Овнам провести этот день со своей семьей. Будьте коммуникабельны и поддерживайте с родными контакт. Не бойтесь рассказывать им о проблемах. Они смогут вас поддержать и дать хороший совет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Тельцов

У Тельцов сегодня могут быть конфликтные ситуации. День неблагоприятный для валютных операций, обмена денег и отправки большой суммы на чужую кредитную карту.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Близнецов

Составьте план в день, чтобы выполнить все запланированное. Первая половина дня удачна для уборки, а вот вечером посвятите время делам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Раков

Ваша личная жизнь сегодня даст большую трещину. Вероятно, вы заподозрите в измене близкого человека и даже разоблачите ложь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Львов

Львам следует исправить свои давние ошибки. Не бойтесь снять маску и рассказать правду человеку. Вот увидите, он вас простит, а ваше моральное состояние в разы улучшится. В дальнейшем вас будут ждать кардинальные перемены.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Дев.

Сегодня вы можете положиться на положительный поворот дела. Что-то, что казалось невозможным, снова окажется в зоне вашей досягаемости.

Читайте также Астрологи назвали самых мудрых мужчин по знаку Зодиака

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2022 г. для Весов

Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком от жизни, которую нужно усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Скорпионов

Хороший день для обучения, расширение кругозора, личностного развития. Скорпионам в этот день удастся усвоить дозу новых знаний.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Стрельцов

Окружите себя в этот день людьми, которые будут вам полезны. Сегодняшний день подходит для благотворительности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Козерогов

Козероги в этот день могут полностью рассчитывать на помощь хороших друзей. Они дадут вам ценный совет, который даже сможет изменить вам жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Водолеев

Сегодняшний день благоприятен для расширения круга знакомств. Астрологи советуют не поддаваться искушению кого-нибудь покритиковать или поучить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2022 года для Рыб

Рыбам придется целый день налаживать свой быт, а вечером лучше отказаться от пассивного отдыха в пользу активной прогулки на свежем воздухе.