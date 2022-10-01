Три знака Зодиака сегодня ждут глобальные изменения: гороскоп на 1 октября
Гороскоп сегодня, 1 октября 2022 года, прогнозирует Ракам серьезные изменения в личной жизни. Львов ожидает примирения с давним другом. Дев ждет счастливый момент. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 1 октября читайте в материале.
Сегодня вам придется выполнить обещанное и работать в полную силу, пишет 24 канал.
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Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Овнов
Астрологи советуют Овнам провести этот день со своей семьей. Будьте коммуникабельны и поддерживайте с родными контакт. Не бойтесь рассказывать им о проблемах. Они смогут вас поддержать и дать хороший совет.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Тельцов
У Тельцов сегодня могут быть конфликтные ситуации. День неблагоприятный для валютных операций, обмена денег и отправки большой суммы на чужую кредитную карту.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Близнецов
Составьте план в день, чтобы выполнить все запланированное. Первая половина дня удачна для уборки, а вот вечером посвятите время делам.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Раков
Ваша личная жизнь сегодня даст большую трещину. Вероятно, вы заподозрите в измене близкого человека и даже разоблачите ложь.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Львов
Львам следует исправить свои давние ошибки. Не бойтесь снять маску и рассказать правду человеку. Вот увидите, он вас простит, а ваше моральное состояние в разы улучшится. В дальнейшем вас будут ждать кардинальные перемены.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Дев.
Сегодня вы можете положиться на положительный поворот дела. Что-то, что казалось невозможным, снова окажется в зоне вашей досягаемости.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 октября 2022 г. для Весов
Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком от жизни, которую нужно усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Скорпионов
Хороший день для обучения, расширение кругозора, личностного развития. Скорпионам в этот день удастся усвоить дозу новых знаний.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Стрельцов
Окружите себя в этот день людьми, которые будут вам полезны. Сегодняшний день подходит для благотворительности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Козерогов
Козероги в этот день могут полностью рассчитывать на помощь хороших друзей. Они дадут вам ценный совет, который даже сможет изменить вам жизнь.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Водолеев
Сегодняшний день благоприятен для расширения круга знакомств. Астрологи советуют не поддаваться искушению кого-нибудь покритиковать или поучить.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 октября 2022 года для Рыб
Рыбам придется целый день налаживать свой быт, а вечером лучше отказаться от пассивного отдыха в пользу активной прогулки на свежем воздухе.