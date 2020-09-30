Герцогиня Кембриджская не перестает радовать поклонников новыми выходами. 29 сентября она посетила группу скаутов в Нортхолте, что на северо-западе Лондона. Кейт Миддлтон пообщалась с детьми на свежем воздухе, пожарила зефир, а также написала письмо жителям дома престарелых.

Герцогиня постоянно выполняет свои королевские обязанности. Она неизменно делится информацией об очередных выходах на официальной странице в инстаграме. Так, на днях Кэтрин не только пообщалась с группой скаутов, но и прекрасно провела день. Она узнала, как скауты адаптировались к пандемии, а также попыталась сделать оригами в виде птицы.

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Кейт Миддлтон не спроста посетила эту группу. Ее назначили президентом Ассоциации скаутов Великобритании. Герцогиня Кембриджская разделит эту должность с двоюродным братом королевы, герцогом Кентским. Он является президентом молодежного движения с 1975 года.

Удобный look Кейт Миддлтон

Для того, чтобы времяпровождение было максимально комфортным, Кейт Миддлон выбрала удобную одежду. Она приехала на мероприятие в небесно-голубой рубашке от бренда Massimo Dutti, джинсах-скинни черного цвета и кожаном жилете с карманами. Такой наряд герцогиня соединила с ботинками Chloe. Аутфит жена принца Уильяма дополнила лаконичной цепочкой, сережками и скаутским галстуком. Такие аксессуары хорошо украсили look в стиле кэжуал.

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