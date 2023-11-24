Когда в Украине зажигают свечу в День памяти жертв Голодомора в этом году: дата и время

Каждый год в День памяти жертв голодоморов зажигают свечу, чтобы почтить память о погибших. Эта акция напоминает всему миру, что пережили украинцы в 1932-1933 годах, когда проходил геноцид нашего народа.

Сегодня украинский народ снова борется за свое право на существование. Наши воины мужественно защищают Украину от российских захватчиков. Украинское государство в который раз переживает сложные испытания, отмечает 24 Канал.

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Когда зажигают свечу памяти в 2023 году

В этом году День памяти жертв голодоморов выпадает на 25 ноября. Традиционно свечу памяти зажигают в 16:00 и ставят на подоконник. Украинцы присоединяются к общенациональной минуте молчания. Люди вспоминают трагические события 1932-1933 годов. Ведь память о геноциде украинского народа должна навсегда остаться в наших сердцах.

Голодомор 1932-1933 годов

В 1932-1933 годах советская власть умышленно организовала массовый голод. Она хотела уничтожить украинцев и подавить украинское национально-освободительное движение. Советский режим забирал у людей зерно и другие продукты. В то же время, руководство СССР имело значительные запасы разных культур, поэтому даже экспортировало их другим странам.

Верховная Рада Украины в 2006 году признала Голодомор геноцидом украинского народа. Общее количество людей, погибших от голода, до сих пор точно неизвестно. Среди них были дети.