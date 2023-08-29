Важно знать: что нельзя делать в Ореховый Спас
Христиане 29 августа отмечают Ореховый Спас. Это третий, окончательный Спас после Медового и Яблочного. Этот праздник также имеет ряд запретов, которые следует знать.
Ореховый Спас получил свое название из-за того, что уже в конце августа созревают орехи, так что верующие могут нести в церковь корзину с плодами ореха, пишет 24 Канал.
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29 августа церковные служители и верующие вспоминают перенесение Нерукотворной иконы Иисуса Христа из города Эдессы в Константинополь.
Образ Спасителя – очень важная святыня в христианской религии, ведь его не создала человеческая рука. По писанию, Христом вытер лицо полотном, а затем на нем произошло чудо – лик Иисуса отразился на ткани.
Что нельзя делать в Ореховый Спас / Фото с Val.ua
Со всего мира к этой иконе съезжались верующие. Однако во время Крестового похода святыню похитили и она затонула вместе с кораблем, на котором икону перевозили воры.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Нельзя в этот день отказывать бедным в подаянии;
Не стоит в этот день злословить и ссориться с близкими людьми;
Не желайте сегодня никому зла, оно ведь может к вам вернуться;
Не ходите в лес в этот день без оберега, можете заблудиться;
В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
Выбрасывать крошки хлеба на землю – большой грех;
Нельзя сегодня шить, вышивать, убирать, пользоваться иглами и ножницами.