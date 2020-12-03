2020 год был тяжелым не только для мировой экономики, но и для культурной сферы. Если начало года казалось таким, как все предыдущие, то с введением локдауна поклонники концертов, фестивалей, киносферы, художественных мероприятий и всего прочего были в отчаянии. Впрочем, нашлось в этом году и место позитиву. Что интересного произошло в этом году – читайте в нашем материале.

В 2020 году мир встал на паузу, и это почувствовали все. Кинопроизводство остановилось, из-за чего киностудии должны были сокращать свой рабочий штат, например Disney. Массовые мероприятия тоже были перенесены или проведены онлайн, а перспектива проведения их в 2021 году до сих пор остается под вопросом. Свадьбы звезд были отменены, а разводы неизбежно обострились из-за пребывания под одной крышей. Отпуска ограничились лишь поездками по собственным регионам, а болезни, постигшие многих в связи с пандемией, – существенно изменили жизнь.

К слову MORGENSHTERN, Баста и Монатик: 10 самых популярных клипов в Украине за 2020 год на YouTube

Впрочем, если в 2020-м было много места негатива, то наряду с этим часто шагал и позитив: у людей появился доступ к большому количеству музеев в формате онлайн; пользователи платформ начали больше смотреть фильмы с "подписками", а не в кинотеатре; вместо Бали, к примеру, люди лучше узнали свой край, а пышные свадьбы превратились в камерные и уютные вечеринки без затрат.

Редакция LifeStyle 24 предлагает на несколько минут вернуться обратно в 2020-й и вспомнить важные события в сфере кино и шоу-бизнеса. А также просит вас проголосовать за одно из самых важных по вашему мнению.

Евровидение-2020 отменили в Роттердаме

Первое событие, которое попало под угрозу проведения в Европе, а именно – в Нидерландах, стал конкурс Евровидение. Он должен был состояться в середине мая, однако с введением карантина по всем странам правительство страны решило отменить конкурс. Организаторы события устроили онлайн-концерт с видеотрансляцией из разных стран, а все купленные билеты разрешили использовать в следующем году.

Пока неизвестно, какой формат шоу будет доступен в Роттердаме в 2021-м, однако участникам конкурса запретили использовать в этом году выбранные песни и попросили создать новые. Если из-за закрытия границ или введения более жесткого локдауна по миру исполнители не смогут прилететь в Нидерланды, то их выступления должны быть заранее записаны в прямом эфире в присутствии представителя Евровидения.

Принц Гарри и Меган Маркл отъединились от королевской семьи

В январе 2020 года королевская чета принца Гарри и Меган Маркл решили отступить от своей семьи и больше не выполнять королевские обязанности. Много кто назвал такой процесс "отречением" или же "Мегзитом", однако их решение было принято без согласования перед этим Елизаветы II. Впрочем, королеве ничего не оставалось, как согласиться на условия супругов и отпустить жить в США, как они этого хотели.

После немалого внимания прессы к их персонам Меган и Гарри в течение целой весны жили в арендованных домах в США, поскольку пандемия внесла немалые коррективы в их жизнь. Пара планировала активно заниматься благотворительностью и сотрудничать с киностудиями. Лишь через несколько месяцев после переезда внук Елизаветы II приобрел с женой жилье в Лос-Анджелесе, где поселился там с сыном Арчи и собаками. С начала карантина ни принц Гарри, ни Меган Маркл не возвращались в Великобританию, а летом Меган даже перенесла выкидыш, о чем рассказала лишь в конце осени.

Интересно Самые популярные видео на YouTube в Украине: рейтинг 2020 года

Netflix будет сотрудничать с украинскими киностудиями

Знаменитая стриминговая платформа, на которую подписано около 200 миллионов пользователей, заявила о сотрудничестве с украинскими киностудиями. Партнерами компании стали две украинские компании: Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн". Следовательно, вскоре на Netflix появятся фильмы и сериалы с качественной озвучкой на украинском языке. Эти компании прошли сертификацию и получили наивысшую оценку Gold, поэтому теперь они будут создавать качественный дубляж для проектов Netflix.

Пока неизвестно, когда на платформе можно будет увидеть первые киноленты, созданные в сотрудничестве с украинцами, однако в Netflix уже начали адаптировать все для украинского кинорынка. Отметим, что благодаря петиции в 2019 году в популярных сериалах "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", а также фильмах "Веном" и других появились украинские субтитры.

Канье Уэст хотел стать президентом США

Политическая гонка, которая состоялась в этом году в США, смогла "потрепать нервы" как сторонникам Демократической партии, так и Республиканской. Впрочем, не менее уверенным в своих силах был и американский рэпер, муж Ким Кардашян – Канье Уэст. В июле мужчина заявил, что идет на выборы в США самовыдвиженцем, а свою партию он назвал Birthday Party, что означает "Партия дня рождения". В своей программе он заявлял, что для улучшения состояния жизни в стране он хотел использовать модель вымышленной страны Ваканда из комиксов Marvel, а также планировал запретить аборты и неблагосклонно относился к будущей вакцинации от COVID-19.

Несмотря на курьезные политические планы, мужчина неоднократно снимал свою кандидатуру с выборов и возобновлялся, а в СМИ появлялась информация, что он подделывал голоса избирателей для участия в президентской кампании. В заключении, мужчина так и не выиграл на выборах в США, набрав мизерное количество голосов. На фоне политической гонки у мужчины и его жены Ким появились личные проблемы. Поговаривали, что пара была уже на грани развода, однако смогла уладить все конфликты. Кардашян неоднократно подчеркивала, что у Канье Уэста есть биполярное расстройство, из-за чего с ним сложно коммуницировать.