Как менялись главные елки Украины в течение 10 лет: фото

В День Святого Николая, который украинцы отмечали 6 декабря, в Киеве засияла главная елка Украины. Люди собрались на Софийской площади, чтобы посмотреть на новогоднюю красавицу, которую установили за деньги благотворителей.

Уже второй год идет полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому теперь елки не такие пышные, как прежде. Однако символизируют несокрушимость украинцев. Как менялись главные елки страны в течение 10 лет, расскажет 24 Канал.

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Новогодняя елка 2013

2013 – последний год Президента Украины Виктора Януковича. Тогда в Киеве установили искусственную елку, которая выглядела очень нереалистично. Дерево украсили игрушками желтого и синего цвета. Также добавили гирлянды.

Елка 2013 в Киеве / Фото "Украинская правда"

Новогодняя елка 2014

В 2014 году новогодняя елка в Киеве имела определенный символизм. Ведь тогда Украину охватила Революция Достоинства. Люди вышли на Майдан Независимости, чтобы отстоять свои права, свободы и свергнуть пророссийские власти. Вместо классической елки протестующие установили железный каркас с плакатами и флагами Украины.

Елка 2014 в Киеве / Фото AFP

Новогодняя елка 2015

В 2015 году елку в Киеве установили на Михайловской площади. Тогда уже закончилась Революция Достоинства. Однако начались оккупация Крыма Россией и российско-украинская война на востоке Украины. Поэтому елка символизировала мир. Дерево украсили фигурками голубей и гирляндами.

Елка 2015 в Киеве / Фото "УНИАН"

Новогодняя елка 2016

Главную елку страны в 2016 году украсили согласно европейским рождественским традициям. На дерево повесили имбирные пряники, конфеты, добавили гирлянды и Вифлеемскую звезду.

Елка 2016 в Киеве / Фото "Вечерний Киев"

Новогодняя елка 2017

В 2017 году главная елка страны приехала из Карпат. Ее высота составляла 30 метров, а возраст – 91 год. Все украшения были в украинском стиле. Новогоднее дерево светилось огоньками, а возле него находились разные сказочные фигурки.

Елка 2017 в Киеве / Фото "ТиКиев"

Новогодняя елка 2018

Высота главной елки страны в 2018 году составила 33 метра. Ее также привезли из Ивано-Франковской области. Новогодняя красавица состояла из многих сосен, державшихся на каркасе. Ее украсили 3,6-километровой неоновой гирляндой.

Елка 2018 в Киеве / Фото ukrafoto.com

Новогодняя елка 2019

Елка 2019 в Киеве имела 25 метров. Украшали новогоднее дерево игрушки фиолетового, бирюзового и серебряного цвета. Также добавили гирлянды.

Елка 2019 в Киеве / Фото "УНИАН"

Новогодняя елка 2020

В 2020 году новогоднюю елку в Киеве украсили в тематике "Волшебный лес". Сначала верхушку дерева украшала шляпа ведьмы. Однако общество запротестовало, поэтому ее заменили Вифлеемской звездой.

Елка 2020 в Киеве / Фото КГГА

Новогодняя елка 2021

Новогодняя елка 2021 года достигала 31 метра. Ее украсили игрушками красного и золотого цвета. 10-метровая гирлянда имела вид большого купола. Темой главной елки была "Рождественская чудо-ночь".

Елка 2021 в Киеве / Фото КГГА

Новогодняя елка 2022

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, главная елка все-таки засияла в 2022 году. Однако, в обществе возникали споры по этому поводу. 12-метровую красавицу украсили синими, желтыми шарами и фигурками голубей, а верхушку – Гербом Украины. Увешали дерево энергосберегающими гирляндами, поскольку тогда был блэкаут из-за постоянных российских обстрелов.

Елка 2022 в Киеве / Фото "24 Канал"

Новогодняя елка 2023

В 2023 году главная елка страны засияла в День Святого Николая, 6 декабря. Дерево имело такую же высоту, как в прошлом году. Новогоднюю красавицу украсили в тематике "храбрые сердца": синими и голубыми сердцами и Гербом Украины.

Елка 2023 в Киеве / Фото КГГА