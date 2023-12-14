Как менялись главные елки Украины в течение 10 лет: фото
В День Святого Николая, который украинцы отмечали 6 декабря, в Киеве засияла главная елка Украины. Люди собрались на Софийской площади, чтобы посмотреть на новогоднюю красавицу, которую установили за деньги благотворителей.
Уже второй год идет полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому теперь елки не такие пышные, как прежде. Однако символизируют несокрушимость украинцев. Как менялись главные елки страны в течение 10 лет, расскажет 24 Канал.
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Новогодняя елка 2013
2013 – последний год Президента Украины Виктора Януковича. Тогда в Киеве установили искусственную елку, которая выглядела очень нереалистично. Дерево украсили игрушками желтого и синего цвета. Также добавили гирлянды.
Новогодняя елка 2014
В 2014 году новогодняя елка в Киеве имела определенный символизм. Ведь тогда Украину охватила Революция Достоинства. Люди вышли на Майдан Независимости, чтобы отстоять свои права, свободы и свергнуть пророссийские власти. Вместо классической елки протестующие установили железный каркас с плакатами и флагами Украины.
Новогодняя елка 2015
В 2015 году елку в Киеве установили на Михайловской площади. Тогда уже закончилась Революция Достоинства. Однако начались оккупация Крыма Россией и российско-украинская война на востоке Украины. Поэтому елка символизировала мир. Дерево украсили фигурками голубей и гирляндами.
Новогодняя елка 2016
Главную елку страны в 2016 году украсили согласно европейским рождественским традициям. На дерево повесили имбирные пряники, конфеты, добавили гирлянды и Вифлеемскую звезду.
Новогодняя елка 2017
В 2017 году главная елка страны приехала из Карпат. Ее высота составляла 30 метров, а возраст – 91 год. Все украшения были в украинском стиле. Новогоднее дерево светилось огоньками, а возле него находились разные сказочные фигурки.
Новогодняя елка 2018
Высота главной елки страны в 2018 году составила 33 метра. Ее также привезли из Ивано-Франковской области. Новогодняя красавица состояла из многих сосен, державшихся на каркасе. Ее украсили 3,6-километровой неоновой гирляндой.
Новогодняя елка 2019
Елка 2019 в Киеве имела 25 метров. Украшали новогоднее дерево игрушки фиолетового, бирюзового и серебряного цвета. Также добавили гирлянды.
Новогодняя елка 2020
В 2020 году новогоднюю елку в Киеве украсили в тематике "Волшебный лес". Сначала верхушку дерева украшала шляпа ведьмы. Однако общество запротестовало, поэтому ее заменили Вифлеемской звездой.
Новогодняя елка 2021
Новогодняя елка 2021 года достигала 31 метра. Ее украсили игрушками красного и золотого цвета. 10-метровая гирлянда имела вид большого купола. Темой главной елки была "Рождественская чудо-ночь".
Новогодняя елка 2022
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, главная елка все-таки засияла в 2022 году. Однако, в обществе возникали споры по этому поводу. 12-метровую красавицу украсили синими, желтыми шарами и фигурками голубей, а верхушку – Гербом Украины. Увешали дерево энергосберегающими гирляндами, поскольку тогда был блэкаут из-за постоянных российских обстрелов.
Новогодняя елка 2023
В 2023 году главная елка страны засияла в День Святого Николая, 6 декабря. Дерево имело такую же высоту, как в прошлом году. Новогоднюю красавицу украсили в тематике "храбрые сердца": синими и голубыми сердцами и Гербом Украины.