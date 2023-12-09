Может случиться беда: куда лучше не вешать елочную гирлянду

Гирлянды стали настоящим символом зимних праздников. Ведь ими украшают не только елки, но и все вокруг. Люди экспериментируют с дизайном интерьера, чтобы создать новогоднюю атмосферу дома.

Однако есть место, где не стоит вешать елочную гирлянду. Это может быть небезопасно: например, произойдет пожар. 24 Канал расскажет, о чем идет речь.

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Куда нельзя вешать елочную гирлянду

Эксперты категорически запрещают использовать гирлянду, предназначенную для елки, на улице. Это может привести к возгоранию или проблемам с электричеством. Лучше украсить внешнюю часть дома специальной уличной гирляндой. Ведь ее шнуры выдерживают любые перепады температуры.

Для улицы советуют использовать светодиодную гирлянду. Она наиболее защищена от влаги и холода, ведь имеет герметичные колпачки.

Используйте специальные гирлянды для улицы / Фото Unsplash

Где дома повесить елочную гирлянду

Можете красиво увешать гирляндой двери или окна. Это отлично смотрится, если добавить в композицию веточки елки. Снимите тяжелые темные шторы во время праздников.

Создайте оригинальный вернисаж. Закрепите на стене светодиодную ленту и повесьте любимые фотографии. В последние годы такая идея декора полюбилась людям.

Не забудьте о своей кровати. Украсьте гирляндой балдахин или стену над спальным местом. Добавьте новогодний свет на зеркало, мебель, камин и лестницу. Таким образом, вы создадите сказочную атмосферу дома.