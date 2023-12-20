Простые правила зимнего ухода за геранью: так растение не засохнет

Герань – неприхотливое растение в уходе. Однако его все равно нужно подготовить к зимним морозам. Ведь цветок может просто не дожить до весны.

Например, часто хозяева в зимний период сталкиваются с тем, что герань сохнет или опадают листья. Это вполне нормально, но растению можно помочь.

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Уход за геранью зимой

Зимой герань начинает сохнуть, потому что световой день становится короче, а воздух в комнате – более сухим. Полностью восстановиться растению поможет весенняя обрезка. Однако до этого не стоит злоупотреблять питательными веществами, которые добавляете в горшок, ведь так вы можете навредить. Также эксперты не рекомендуют поливать цветок перекисью водорода и другими активаторами. Ни в коем случае не обрезайте растение зимой. Это может привести к тому, что его корни начнут гнить.

Тщательно ухаживайте за геранью зимой / Фото Canva

Лучшая помощь для герани зимой – это спокойствие, не стоит беспокоить ее до весны. Поставьте цветок на окно, выходящее на юг или на восток, поливайте при необходимости и регулярно избавляйтесь от сухих листьев.

Зимние удобрения для герани: простые рецепты

Для того чтобы сделать первое удобрение, возьмите: 1 литер теплой воды, 1 чайную ложку крахмала, 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку кефира. Все это следует поместить в сосуд с теплой водой и хорошо перемешать. Таким образом вы улучшите почву.

Для второго удобрения подготовьте: 1 литер теплой воды, 1 чайную ложку молотой куркумы и 1 чайную ложку натурального меда. Схема приготовления такая же, как предыдущая. Специалисты советуют добавлять это удобрение к герани раз в две недели.