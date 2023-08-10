Все секреты Strawberry Girl: как иметь блестящую кожу, как у Гейли Бибер

Гейли Бибер популяризирует очередной тренд – "клубничная девушка". Как достичь блестящей кожи, словно поцелованной солнцем – все детали дальше.

Гейли Бибер положила начало очередному тренду, который точно продержится до конца лета. Это стиль Strawberry Girl – клубничная девушка, пишет 24 Канал.

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Strawberry Girl от Гейли Бибер

Главные черты "клубничной девочки" - розовые румяные щеки и лица в веснушках. Кожа должна выглядеть так, словно вы весь день провели под солнцем.

Гейли Бибер показала, что такое Strawberry Girl для нее. В дополнение к клубничным румянам и веснушкам модель уложила брови гелем, подкрутила ресницы и увлажнила губы.



Гейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Чтобы стать "клубничной девочкой", начать следует с увлажнения. После крема можно использовать легкий тинт или оттеночный солнцезащитный крем. Румяна лучше выбрать кремовые – только они окажут эффект сияния. Наносите продукт на яблоки щек и переносицу – туда, где действительно больше всего попадает солнце.

Веснушка – деталь, которая станет дополнением образа. Если у вас нет пятнышек от природы, их можно создать. Возьмите карандаш для бровей и нанесите точками на центр лица, а затем слегка растушуйте.



Гейли Бибер / Фото из инстаграма модели