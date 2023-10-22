Посейте озимый чеснок после этих культур: будете поражены результатом

Все чаще огородницы сажают озимый чеснок. Впрочем, далеко не все знают, как легко улучшить урожай.

После каких культур лучше всего сажать озимый чеснок, рассказала "Огородница из Одессы", передает 24 Канал. Кстати, есть места, куда его категорично нельзя сажать.

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После чего лучше садить озимый чеснок

Автор видео отметила, что севооборот по правилам очень важен для растений и урожая. Чеснок поглощает большое количество калия и фосфора. Поэтому его нужно сажать на участках, где росли культуры с обильной лиственной массой, которые меньше нуждаются именно в этих элементах.

Лучше всего сажать чеснок после таких растений, которые уносят питательные вещества из глубоких слоев почвы. В частности, это овощи со стержневой корневой системой.

Лучшими предшественниками чеснока являются бобовые – от фасоли до сидератов. Они производят в почве запас азота, который нужен чесноку очень рано и в большом количестве,

– подчеркнула огородница.

Также чеснок даст щедрый урожай, если перед ним на участке росли зерновые (рожь, овес, ячмень, гречка), огурцы, патиссоны, кабачки или капуста.

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Где сажать чеснок, чтобы улучшить урожай / RitaE / Pixabay