Где положить лук на зимнее хранение: несколько полезных лайфхаков

После выкапывания лук принято просушивать на солнце в теплую погоду. А если дождь, то ставят в помещение, которое проветривается. И тогда ее можно класть на хранение.

На хранение лучше выбирать поздние сорта лука, потому что они хранятся дольше всего. Также важно, чтобы плоды были целыми, жесткими, не поврежденными. Ведь мелкий и с пятнами лук не будет долго стоять. А как и где лучше его держать – расскажет 24 Канал.

Крутой лайфхак Как хранить лук-севок, чтобы простояла вплоть до весны

Какая температура и влажность подходит луку

Учтите, что лучше всего лук хранить в темном, прохладном и сухом помещении с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для держания лука – +7-13, в то время как влажность должна быть – 60-70 %.

На влажность следует обратить особое внимание. Особенно в случае, когда лук стоит вместе с другими овощами. В частности, морковь, картофель, свекла выделяют большое количество влаги, которая может сказаться на хранении лука.

Можно ли хранить лук в квартире

В общем, в квартире или в доме далеко не всегда можно держать лук. А все потому, что в таких помещениях сложно обеспечивать температуру и влажность, в которой она нуждается.

Впрочем, выход из ситуации существует, если в вашем доме есть балкон или лоджия. Там лук можно хранить в сетках, картонных коробках, деревянных ящиках и мешках. Важно, чтобы там были специальные дыры, через которые будет проникать воздух. Когда становится холоднее, лук следует замотать в одеяло.

Как вариант, лук можно положить и в холодильник в овощное отделение. Хотя туда поместится максимум 3-4 килограмма. Полки должны быть сухими, чтобы не было лишней влаги. Также, чтобы этого не произошло, не держите лук в пакетах из полиэтилена.

Где еще можно держать лук

Лучшими вариантами для хранения лука будет подвал, погреб, гараж, кладовая. Потому что там стабильно низкая температура воздуха. Хотя не забывайте о влажности, чтобы луковицы не начали прорастать или гнить.



Хранение лука в ящике / Фото Cash-flow.com.ua

Держать плоды в этих помещениях можно в капроновых чулках, сетках, деревянных ящиках, картонных коробках, которые имеют отверстия. Когда храните лук в тканевых мешках, нужно, чтобы воздух проникал в нижние слои. Иначе плоды могут гнить.