Храните чеснок именно так, и он пролежит до зимы: советы бывалых

Есть два вида чеснока: зимний и яровой. Первый хорошо сохраняется только до зимы, а второй стоит даже до весны. Что делать, чтобы они быстро не сохли?

Чеснок принято выкапывать, когда на улице солнечно и тепло. Когда вытащили его из земли, следует оставить его на огороде. Это необходимо, чтобы высохла почва, прилипшая к плодам. Что делать с чесноком, когда его выкопали и где лучше его держать – подскажет 24 Канал.

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Уход за чесноком после выкапывания

Специалисты говорят, что когда вы уже собрали плоды, не нужно встряхивать грязь из головок. Также не рекомендуют удалять сухие листья. А объясняется это тем, что полезные вещества из листьев будут переходить в головку в течение ближайшего месяца.

Такой простой лайфхак пригодится, ведь это улучшит состояние и вкус плодов При хранении чеснока учтите, что ему очень важно, чтобы не было влаги. Поэтому избегайте тех мест, где высокая влага, если не хотите, чтобы он сгнил.

Как и где хранить чеснок

Чеснок преимущественно держат в темных местах в открытых емкостях – коробках, контейнерах или холщовых мешках. При этом температура должна быть от –2 до +2 градусов. Яровой можно хранить и за 20 градусов.



Чеснок в мешке / Фото AgroPortal.ua

Есть один древний метод хранения чеснока, которым пользовались еще наши предки. Необходимо стебли заплести в косы. Тогда их можно разместить на крючках или стенах.

Популярный способ – держать чеснок в капроновых колготах. Дачники говорят, чтобы избежать гниения плодов, нужно между головками положить листья мяты и шалфея.

Как держать почищенный чеснок

Если планируете хранить урожай в помещении, следует помыть, почистить, высушить и положить в банки Обязательно закройте крышкой и уложите там, где сухо и темно.



Чеснок в банках / Фото "Школа жизни"

Например, в холодильнике чеснок стоит где-то 2-3 месяца. Дальше из-за высокой влажности начинает гнить. Профилактически можно пересыпать зубцы солью. Банки с плодами обычно ставят на дверь холодильника.