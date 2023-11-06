Лев, Стрелец и Козерог, уже в ближайшие дни у вас могут появиться незапланированные расходы. Не огорчайтесь, ведь в скором времени все наладится, пишет 24 Канал.

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Лев

На этой неделе у Льва могут возникнуть определенные финансовые трудности. Вероятно, вам следует обратить больше внимания на свои расходы. Сосредоточьтесь на планировании и будьте внимательны при заключении новых сделок.

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Стрелец

На этой неделе Стрельцам необходимо быть особенно внимательными по финансовым вопросам. Могут появиться незапланированные расходы. Помните о своих финансовых границах и сосредоточьтесь на приоритетных потребностях.

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Козерог

Для Козерога эта неделя может принести финансовые вызовы. Ваш доход может снизиться. Вероятно, пора задуматься над поиском новой работы, где вас будут по-настоящему ценить.

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