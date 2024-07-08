В кошельке будет пусто: 3 знака зодиака, которые на этой неделе будут переживать финансовый крах
Звезды советуют этим знакам быть осторожными с финансовыми решениями и избегать рискованных расходов. Ни в коем случае не стоит занимать денег, ведь можно остаться без ничего.
Овен, Весы и Рыбы, минимизируйте лишние расходы, чтобы сохранить деньги хотя бы на минимальные нужды, пишет LifeStyle 24.
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Овен
Июль может стать одним из самых сложных финансовых месяцев. Важно быть скромными в своих желаниях и иметь запасной план в случае неудачи.
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Весы
У вас могут возникнуть проблемы из-за импульсивных расходов. Важно тщательно планировать бюджет и избегать больших финансовых рисков в этом месяце.
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Рыбы
У вас на горизонте ожидаются непредвиденные расходы. Особенно сложной будет середина месяца, ведь возможны разногласия с деловыми партнерами и руководством.
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