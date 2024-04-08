Могут быть спокойными Тельцы, Раки и Львы. У кого еще не будет проблем, узнавайте в гороскопе LifeStyle 24.

Кто это Не выбрасывать деньги на ветер: в апреле 4 знакам зодиака стоит экономить

Финансовый гороскоп на 8 – 14 апреля для всех знаков зодиака

Овен

На этой неделе Овны потеряют крупную сумму денег. Конечно, это испортит настроение и повлияет на ваше эмоциональное состояние. Однако руки опускать точно не нужно.

Гороскоп для Овнов

Телец

На днях Тельцам придет зарплата, руководство также порадует вас премией. Подумайте, куда потратить часть денег, а кое-что отложите.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Близнецам понадобится финансовая поддержка родителей. Вы не сможете закрыть все свои потребности самостоятельно, но родные не покинут в такое трудное время.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Ракам наконец удастся правильно распределить свой бюджет. Постарайтесь и в дальнейшем больше за этим следить, чтобы избежать финансового кризиса.

Гороскоп для Раков

Лев

Львы нашли новую работу, на которой получают хорошую заработную плату. Руководство довольно вашими результатами, поэтому можете не переживать.

Гороскоп для Львов

Дева

Девы слишком много помогают близким. Астрологи настаивают, чтобы вы немного уменьшили количество своей доброты, чтобы комфортно себя чувствовать.

Гороскоп для Дев

Весы

На этой неделе Весам сделают драгоценный подарок. Вашему счастью не будет предела, захочется отблагодарить человека за его заботу.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионам катастрофически не хватает денег. Ищите какую-то подработку. Конечно, так вы будете меньше отдыхать, поэтому подготовьте себя к этому.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцам нужно научиться экономить и откладывать деньги. Иначе скоро придется тратить свои сбережения, потому что положение станет сложным.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Астрологи говорят, что на этой неделе Козероги получат хорошее вознаграждение за свою работу. Продолжайте в таком же духе, чтобы достичь больших результатов.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Водолеям придется потратить немало средств на семейные нужды. Этот период не затянется надолго, однако нужно быть внимательными.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Очень сложная финансовая неделя будет у Рыб. Много расходов, мало прибыли. Кроме того, случится довольно неприятная ситуация, связанная с деньгами.

Гороскоп для Рыб