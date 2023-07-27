В августе звезды будут благосклонны к Ракам и Весам, пишет 24 Канал. Эти знаки зодиака могут ожидать увеличения своего дохода и прибыли. Уверенность в своих способностях и упорство в труде поможет им стать богатыми.

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Рак

Перед Раками будут открыты новые возможности для карьерного роста. Звезды доброжелательно настроены – это означает шансы на увеличение зарплаты или бонус за проделанную работу.

Кроме того, доход может прийти с неожиданной стороны. К примеру, дело, которое вы ранее воспринимали как несерьезное, может начать приносить хорошие заработки.

Гороскоп для Раков

Весы

Весам в августе могут предложить выгодные соглашения и сотрудничество. Им можно рискнуть пойти на инвестиции – это будет выгодной возможностью увеличить свой капитал.

Август откроет двери финансовым возможностям представителям Весов. Возможно, им предстоит материальная помощь от родных или гранд от компании.

Гороскоп для Весов