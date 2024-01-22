Тратят зарплату сразу: 4 знака зодиака, которые являются настоящими транжирами

Некоторые знаки зодиака особенно любят тратить деньги. Часто они не могут пройти мимо понравившейся вещи. Некоторые даже считают, что средства не должны без дела лежать в тумбочке.

Астрологи говорят, что в список наиболее расточительных знаков зодиака попали Стрельцы, Львы, Рыбы и Овны. Подробнее читайте в гороскопе 24 Канала.

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Стрелец

Стрельцы любят тратить зарплату, как только ее получат. Представители этого знака зодиака считают, что деньги не должны долго лежать в тумбочке. Также у них слабость на скидки. Как только видят, что желаемую вещь можно приобрести за маленькую цену, то не могут удержаться.

Гороскоп для Стрельцов

Овен

Овны очень любят деньги, поэтому всегда ищут работу, на которой больше платят. Однако они совсем не умеют накапливать деньги. Обычно представители этого знака зодиака не могут удержаться перед красивой одеждой, уходовой и декоративной косметикой. Кроме того, они обладают слабостью на подарки.

Гороскоп для Овнов

Львы

Львы могут потратить большую сумму денег за один день. Часто представители этого знака зодиака корят себя за такое расточительство. Хотя впоследствии забывают о стыде и дальше идут тратить деньги. Однако Львы умеют экономить деньги, если этого требует ситуация.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Рыбы считают, что экономия отталкивает денежную энергию. Поэтому каждый раз с большой радостью отправляются на шоппинг, в ресторан или кино. Нередко домой представители этого знака зодиака возвращаются с пустыми карманами.

Гороскоп для Рыб