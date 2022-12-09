Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака: кто разбогатеет в Новом году

Для родившихся под знаками Близнецов, Дев и Скорпионов удача улыбнется и даст возможность обогатить себя в новом году. Что ждет всех знаков зодиака в финансовом плане – читайте в материале.

Год Черного Кролика принесет обогащение многим знакам зодиака. Однако другим нужно быть внимательными и осторожными – в новом году есть риск потери своего состояния, пишет 24 канал.

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Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2023 год для Овнов

Овнов в этом году ожидает желанное повышение, которое значительно улучшит не только финансовое состояние, но и общее самочувствие представителей этого знака зодиака. Овны смогут не только купить что-нибудь, о чем они мечтали, но и даже переехать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2023 год для Тельцов

Новый год не предсказывает Тельцам значительные финансовые достижения, поэтому представителям этого знака зодиака придется сфокусироваться на сохранении своего состояния. Следует быть внимательными – опрометчивые покупки могут сильно ударить по кошельку Тельцов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2023 год для Близнецы

В этом году звезды склонны к Близнецам – родившиеся под этим знаком зодиака смогут реализовать свою амбициозную мечту и заработать на ней денег. Астрологи советуют Близнецам брать удачу за хвост и не бояться рисковать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2023 год ля Раков

Раки должны сконцентрироваться на грамотном финансовом планировании – представители этого знака зодиака должны контролировать свои расходы и поступления, чтобы не обанкротиться. Распределение средств поможет Ракам оставаться на плаву.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2023 год для Львов

В новом году Львам нужно отказаться от реализации больших и драгоценных проектов – как бы ни хотелось сделать что-то большое, не стоит ставить все на кон – попытка может обернуться провалом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2023 год для Дев

Новый год кажется очень плодотворным для трудолюбивых Дев. Активная деятельность и несколько альтернативных источников дохода смогут сильно улучшить финансовый и моральное состояние у Дев.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2023 год для Весов

Весам в новом году придется балансировать на грани – иногда у вас будут появляться большие поступления, а иногда вам придется считать каждую копейку. Весам советуют стабилизировать свои расходы и не позволить импульсивным желаниям разорить их.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2023 год для Скорпионов

Скорпионы смогут получить в новом году постоянную и хорошую прибыль – звезды настроены на поддержку этого зодиака. В грядущем году Скорпионам можно не бояться рискованности проектов, за которые они берутся – удача будет на их стороне, и деньги тоже.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2023 год для Стрельцов

Стрельцов в новом году будет ждать несколько неприятных ситуаций, связанных с финансами. Если представители этого знака зодиака не воспримут неприятность слишком остро и не влезут в долги, им легко удастся выпутаться и улучшить финансовое положение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2023 год для Козерогов

В 2023 году Козерогам не стоит распылять силы на разные малые проекты – они не принесут желаемого обогащения, а только истощат представителей этого знака зодиака. Слушайте свое сердце и занимайтесь тем, чем вам нравится – это принесет больше дохода и удовольствия.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2023 год для Водолеев

Водолеев в грядущем году ждет много денежных поступлений – представители этого знака зодиака смогут получить хорошее вознаграждение за плодотворный труд, а также получить деньги в подарок. Водолеям не стоит перерабатывать и сильно напрягаться – вы рискуете сильно выгореть на работе.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2023 год для Рыб

Рыбы в новом году будут иметь моральный выбор – сменить работу и получать больше денег, или остаться на старом месте, которое им нравится и пытаться получить повышение. В первую очередь Рыбам нужно прислушаться к своей интуиции – выберите тот вариант, который будет казаться вам более безопасным.