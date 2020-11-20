В Украине пошел снег. Поэтому многие киноманы захотели посмотреть романтические фильмы о зиме, которые идеально подойдут для атмосферного вечера и помогут забыть об усталости.

Журналисты 24 канала подобрали романтические комедии и драмы, в которых главные герои находят свою вторую половинку.

Смотрите также 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют

Между нами горы

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,4

По воле случая врач Бен знакомится с писательницей Алекс. Оба должны добраться до другого города, однако из-за погодных условий это сделать сложно. Американцы арендуют частный самолет, который разбивается в горах. Теперь Бен и Алекс должны объединиться, чтобы выжить. Но в опасном путешествии пара не только будет бороться за жизнь, преодолевая километры, но и будет познавать друг друга.

"Между нами горы": смотрите трейлер к фильму

"Как выйти замуж за миллиардера"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 6,3

Романтический фильм является своеобразной трактовкой сказки о Золушке. По сюжету, официантка Ким находит работу на горнолыжном курорте в Альпах. И это идеально для девушки, ведь она мастерски катается на сноуборде. Все, что нужно девушке – это смотреть за домом богачей и в свободное время развлекаться. Однако знакомство с сыном хозяев дома перевернет жизнь Ким.

"Как выйти замуж за миллиардера": смотрите трейлер к фильму

"Последний отпуск"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 5,6

Однажды Джорджия узнает, что смертельно больна. Поэтому она решает бросить красавца Шона, в которого влюблена до беспамятства, и потратить все сбережения на последний отпуск. Женщина приезжает на дорогой заснеженный курорт и начинает жить, словно ей остался всего один день на Земле. Курьезные выходки, роскошные вечеринки с богемой и романтические приключения: комедия "Последний отпуск" идеально подойдет для отдыха после тяжелого дня.

"Последний отпуск": смотрите трейлер к фильму

Рекомендуем Лучшие комедии о любви, которая начиналась с дружбы

"Замёрзшая из Майами"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 5,6

Люси живет своей работой и знает, как повысить показатели для своей компании. Поэтому именно ей руководители доверили проверить молочную фабрику в заснеженной Миннесоте, которую планируют модернизировать. Однако Люси и не подозревала, что именно это путешествие поможет ей не только найти замечательных друзей, но и любовь. Но не обойдется без курьезов, ведь карьеристка совсем не знает, как выжить в такой погоде.

"Замёрзшая из Майами": смотрите трейлер к фильму

"Отдых по обмену"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Фильм "Отдых по обмену" – это замечательная зимняя комедия, которую захочется посмотреть снова и снова. По сюжету, разочарованная Айрис понимает, что руководитель, с которым она крутила роман, женится на другой. А карьеристка Аманда узнает об измене любимого. Обе женщины стремятся убежать от реалий, поэтому решают обменяться своими домами на некоторое время. Айрис приезжает в солнечный Лос-Анджелес, где знакомится с забавным и милым соседом, а вот Аманду ожидают приключения в заснеженной Великобритании. Сердце карьеристки будет пытаться покорить Грэм – вдовец, который воспитывает двух дочерей.

"Отдых по обмену": смотрите трейлер к фильму

"Вечное сияние чистого разума"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 8,3

Однажды Джоэл встретил девушку Клементину, которая является точной его противоположностью. Он весело проводит с ней время, а однажды наведывается в магазин, где работает любимая, и понимает, что она его не знает. Впоследствии Джоэл узнает, что в городе есть эксперты, которые стирают из памяти человека отдельные фрагменты. Он также обращается к этим специалистам. Однако все идет не по плану, а мозг Джоэла борется за воспоминания о Клементине.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер к фильму

"Интуиция"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Комедия рассказывает о Джонатане и Саре, которые случайно встречаются перед праздниками в магазине. На время знакомства оба уже были в паре, а потому решили поиграть с судьбой. Сара написала на книге свой номер телефона, а Джонатан – на банкноте. Главные герои были уверены: если же они должны быть вместе, когда-то эти записи попадут к ним. Но судьба не спешила радовать влюбленного Джонатана, поэтому он решает идти на поиски Сары, чтобы перед собственной свадьбой понять, взаимны ли его чувства.

"Интуиция": смотрите трейлер к фильму

Смотрите также 10 непревзойденных сериалов о женщинах, от которых невозможно оторваться

"Семьянин"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 6,8

Богатого бизнесмена Джека Кэмпбелла устраивает его холостяцкая жизнь. Однажды мужчина встречает в магазине необычного грабителя, который требует купить у него лотерейный билет. А уже утром Джек просыпается семьянином, который женился на красавице из колледжа и воспитывает с ней детей. В то же время его компанию возглавляет грабитель, с которым он столкнулся накануне. Какая жизнь больше понравится Джеку: холостяцкая или семейная?

"Семьянин": смотрите трейлер к фильму

"Пока ты спал"

Год выхода – 1995

Рейтинг IMDb – 6,7

Люси каждый день наблюдает, как Питер садится в свою электричку. Она влюбилась в незнакомца, понимая, что тот даже не знает о ее чувствах. Однажды Люси выпадает шанс познакомиться с Питером: она спасает мужчину от гибели. Но тот впадает в кому и приходит в себя тогда, когда все его родственники считают Люси невестой, а сама девушка уже питает симпатию к его родному брату Джеку.

"Пока ты спал": смотрите трейлер к фильму