Голливудская актриса Меган Фокс не прекращает поражать своих поклонников новыми проэктам. Звезда недавно снялась в зрелищном боевике, который выйдет на экраны под названием Rogue ("Изгнанник"). Сейчас в сети опубликовали официальный трейлер и постер, которые привлекли внимание киноманов.

Кадры нового фильма с Меган Фокс опубликовали представители кинодистрибьютора Lionsgate. По официальным данным, премьера ленты Rogue не будет переноситься из-за коронавируса. 28 августа боевик покажут на онлайн-платформах. А вот выйдет ли новинка Голливуда в кинотеатрах Украины, будет зависеть от решения местных властей.

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В центре сюжета фильма – наёмница Саманта О'Хара. Она возглавляет отряд солдат и может выполнять сложные спецоперации. В фильме Саманта должна освободить из плена заложников, которых прячут в небольшом поселении в Африке. Однако задача наемников является очень рискованной, ведь военные вынуждены будут противостоять не только вооруженным нападающим, но и дикой природе. И выжить смогут в борьбе не все.

Смотрите трейлер к фильму Rogue: видео

Режиссером боевика выступил Майкл Бассет. А вот главные роли в фильме получили:

Меган Фокс

Филипп Винчестер

Джессика Саттон

Брэндон Оре



Официальный постер фильма с Меган Фокс / Фото Loinsgate