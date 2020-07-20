Впервые в истории украинской киноиндустрии в Голливуде приобрели права на отечественный триллер. Фильм Let it snow ("Пусть идет снег") с Иванной Сахно в главной роли будет транслировать дистрибьютор Lionsgate. Теперь же в сети опубликовали жуткий трейлер, который уже ужаснул киноманов.

Первый трейлер и сюжет Let it Snow

Англоязычное видео появилось на ютубе и сразу же привлекло внимание пользователей сети. В несколько минутном ролике показали жуткие кадры, которые войдут в триллер и пощекочут нервы зрителям.

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По сюжету Let it Snow, сноубордистка и любительница фрирайда попадает в жестокую игру сумасшедшего преследователя. Во время спуска с горы ее сбивает с ног снегоход, с чего и начинаются жуткие события фильма. Главная героиня понимает, что преследователь не просто хочет уничтожить ее, а разыграть кровавую игру, в которой шансы на выживание – мизерные, ведь все события происходят высоко в горах.

Режиссером ленты Let it Snow выступил Станислав Капралов. Именно он пригласил к сотрудничеству голливудскую актрису украинского происхождения Иванну Сахно. Главные роли в картине получили:

Иванна Сахно

Алекс Хафнер

Тинатин Далакишвили

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Премьера фильма Let it Snow

Лента Let it Snow стала первой украинской новинкой кино, которую покажут в Голливуде. Права на показ уже выкупил один из самых известных дистрибьюторов в мире – Lionsgate. Представителям компании понравилась идея триллера, о чем они заявили в официальном комментарии.

Let It Snow – это сильный и захватывающий триллер. Широкомасштабные кадры гор, покрытые снегом, проберут аудиторию до костей. Сноубордисты, берегитесь!

– отметил Стэн Вертлиб, представляющий Lionsgate.

Фильм покажут не только в США. Сейчас ожидается, что жуткий триллер будет покорять кинотеатры Японии, Греции, Сингапура, Африки и стран Ближнего Востока. Премьера запланирована на 22 сентября 2020 года. А вот украинские киноманы смогут посмотреть ленту зимой. Дату проката пока не объявляют.