Развеселят каждого: 10 украинских фамилий, которые похожи на ругательства

Часто по фамилии можно узнать, кем в давние времена люди работали, как выглядели, чем любили заниматься, имели ли какие-то особенности, где проживали. Например, Столяр, Бондарь, Загребельный, Волынец и Москаленко.

Немало фамилий, кстати, очень смешно звучат. Если присмотреться, то можно заметить, что они похожи на ругательства. Больше об этом читайте в материале.

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Украинские фамилии, которые похожи на ругательства

Украинские фамилии, которые звучат как ругательство, сейчас встречаются довольно редко. Они не входят в список самых популярных в Украине.

Шмаровоз – 363 владельцев.

Стервоедова – только 1 владелец в селе Воскресеновка.

Срайчук – 30 владельцев.

Бисовский – 30 владельцев.

Бздюлева – всего 1 владелец в селе Рыбаковка.

Дуракова – 223 владельцев.

Йолопенко – 3 владельца в поселке Березино.

Пиструил – 11 владельцев.

Хуессу – 1 владелец в Мариуполе.

Дурунда – 225 владельцев.

Как смешные фамилии давали в древности / Фото Freepik

Самое популярное родовое имя в списке – Шмаровоз. Чаще всего встречается в городе Нежин, Черниговской области, в городе Пологи, Запорожской области, и в Запорожье. Второе место занимает фамилия Дурунда, которая есть на Закарпатье. Третье родовое имя Дуракова самое распространенное в Харькове и Луганске.

Вероятно, такие фамилии сначала были прозвищами. Часто оскорбительными словами называли, например, детей. Конечно, со временем их можно было изменить. Но, как видим, некоторые люди оставили эти родовые имена за собой.