Развеселят каждого: 10 украинских фамилий, которые похожи на ругательства
Источник:"Родные"
Часто по фамилии можно узнать, кем в давние времена люди работали, как выглядели, чем любили заниматься, имели ли какие-то особенности, где проживали. Например, Столяр, Бондарь, Загребельный, Волынец и Москаленко.
Немало фамилий, кстати, очень смешно звучат. Если присмотреться, то можно заметить, что они похожи на ругательства. Больше об этом читайте в материале.
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Украинские фамилии, которые похожи на ругательства
Украинские фамилии, которые звучат как ругательство, сейчас встречаются довольно редко. Они не входят в список самых популярных в Украине.
- Шмаровоз – 363 владельцев.
- Стервоедова – только 1 владелец в селе Воскресеновка.
- Срайчук – 30 владельцев.
- Бисовский – 30 владельцев.
- Бздюлева – всего 1 владелец в селе Рыбаковка.
- Дуракова – 223 владельцев.
- Йолопенко – 3 владельца в поселке Березино.
- Пиструил – 11 владельцев.
- Хуессу – 1 владелец в Мариуполе.
- Дурунда – 225 владельцев.
Самое популярное родовое имя в списке – Шмаровоз. Чаще всего встречается в городе Нежин, Черниговской области, в городе Пологи, Запорожской области, и в Запорожье. Второе место занимает фамилия Дурунда, которая есть на Закарпатье. Третье родовое имя Дуракова самое распространенное в Харькове и Луганске.
Вероятно, такие фамилии сначала были прозвищами. Часто оскорбительными словами называли, например, детей. Конечно, со временем их можно было изменить. Но, как видим, некоторые люди оставили эти родовые имена за собой.