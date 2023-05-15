Украинцы тоже в тренде: мужской маникюр на Евровидении-2023 покорил сеть

Мужской маникюр – уже не сюрприз для популярных и смелых артистов. На Евровидении-2023 многие певцы похвастались яркими ногтями, а среди них и представители Украины.

Маникюр – особенная возможность дополнить образ и сделать акцент на важных деталях. Это становится обычным делом для мужчин. На Евровидении-2023 было немало мужчин-артистов, демонстрировавших оригинальный маникюр. 24 Канал покажет участников и как они дополняли образ цветными ногтями.

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Андрей Гуцуляк из TVORCHI

Украинцы ломают стереотипы и делают это даже на Евровидении. В этом году на конкурсе Украину представляла группа TVORCHI. Его участник Андрей Гуцуляк и раньше представал с ярким маникюром. Но для конкурса выбрал черный цвет ногтей, подходящий к костюму с вышитым стальным сердцем.



Маникюр на Евровидении / Фото из инстаграма группы

Käärijä

Эпатажный представитель Финляндии на конкурсе завоевал сердце еврофанов и почти победил, одержав 2 место. Его неоновый наряд-куртка с объемными рукавами и шипами дополнял яркий маникюр в неоново-салатовом цвете и с узором на одном из ногтей.



Маникюр на Евровидении / Фото из инстаграма артиста

Let 3

Хорватская группа зажигала сцену Евровидения с песней о "маленьком подлом психопате", в провокативных нарядах и с макияжем на лице. Конечно, их образы дополнял маникюр красного оттенка, чтобы подчеркнуть лакированные сапоги такого же цвета.



Маникюр на Евровидении / Фото из инстаграма группы

Lord of the Lost

Рок-коллектив представлял Германию на Евровидении-2023. Хотя они заняли последнее место в турнирной таблице с тремя баллами, однозначно запомнились зрителям эффектными образами в стиле гламурного рока. Это ирокезы, кожаные наряды. Макияж ребят был выполнен в темных оттенках и цветах металлик. В то время как красный маникюр довершал их образы.



Маникюр на Евровидении / Фото из инстаграма группы