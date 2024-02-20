7 европейских имен для мальчиков: подборка необычных вариантов

Разные страны Европы имеют свои традиционные и популярные имена. Некоторые из них также встречаются и в Украине, однако все равно считаются достаточно редкими.

Подборку красивых европейских имен для мальчиков подготовил LifeStyle 24. Все они будут наделять ваших сыновей определенной особенностью, ведь иногда могут поражать своим звучанием.

Кстати Так называют победителей: 7 мужских имен, которые приносят своим владельцам успех

Подборка европейских мужских имен

Имя Майкл – одно из самых популярных в Европе. Для Украины более традиционным вариантом является Михаил, а для еврейского народа – Михаэль, которое трактуется как "богоподобный".

Имя Ренат образовалось от латинского слова "renatus", которое означает "возрожденный", "заново рожденный". В европейских странах часто можно услышать и такие формы как Рене или Ренатус.

Из древнегерманского языка имя Герман переводится как "воин". Также существует версия, что оно происходит от латинского имени Germanus, которое трактуется как "родной", "близкий", "настоящий", "истинный".

Как назвать сына / Фото Unsplash

Имя Эльдар пришло к нам из Древней Греции и переводится как "солнечный дар". В скандинавских странах считается, что оно состоит из двух слов: "огонь" и "воин".

Имя Дилан является одним из самых древних. С казахского языка оно трактуется как "стать сильнее", а с английского – "Бог морей, сын воды".

Имя Оливер имеет немецкие и латинские корни. Поэтому его трактуют по-разному: "верный", "добрый", "племя эльфов", "защитник", "оливковый" или "оливковое дерево".

Имя Натан имеет древнееврейское происхождение и означает "подаренный им Господом", "данный им Господом". Кроме того, оно имеет несколько форм: Натаниил, Нафаня или Натанаэль.