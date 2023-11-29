Как сделать елку из подручных материалов: подборка лучших идей

Уже совсем скоро нас ждет период рождественских и новогодних праздников. Это означает, что все более актуальным становится вопрос с елками. Хочется, чтобы зимняя красавица выглядела красиво.

Трудно представить Рождество и Новый год без красивой елки. Многие отказываются ставить живое дерево и ищут определенные альтернативы. Можно сделать елку из подручных материалов и таким образом сохранить природу. Несколько идей – собрал 24 Канал.

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Создание елки своими руками: интересные идеи

Очень простой способ, не требующий много усилий – это сделать елку из новогодних игрушек. Соедините их между собой удобным для вас способом. Перед этим нужно подготовить каркас, на который будем клеить шарики. И это уже можно крепить. Выбирайте цвета, которые вам по душе.



Елка из новогодних шаров / Фото Pinterest

Другой вариант – создать елку из нитей. Здесь нужно намотать нить на форму из картона в виде конуса. Ее закрепляют клеем: когда вещество высыхает, картон нужно оторвать. Сверху можно украсить маленькими звездочками или другими крошечными украшениями.



Елка из нитей / Фото Pinterest

Если вы не хотите делать елку из ниток, то можно попробовать кое-что другое. Здесь также понадобится конус из картона, лучше всего – яркого цвета. Тогда с помощью клея нужно крепить цветные камешки. Внешне смотрится очень стильно и эстетично.



Елка из цветных камней / Фото "Руками"

Сейчас все большую популярность приобретает стабилизированный мох. Он может быть хорошей альтернативой живой елке благодаря своему яркому зеленому цвету. К тому же этот материал не колется и довольно мягкий. Вы можете выложить его в желаемую для вас форму и украсить засушенными апельсинами, шишками и другими украшениями.



Елка из мха / Фото joy-pup.com

Другие креативные идеи



Елка в форме стремянки / Фото joy-pup.com



Елка в форме гирлянды / Фото Pinterest



Елка в виде книг / Фото Pinterest



Елка из бумаги / Фото "Руками"