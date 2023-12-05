Когда не стоит ставить новогоднюю елку: 3 неблагоприятные даты

Иногда сложно выбрать день для украшения елки. Кто-то любит делать это заранее, а другие откладывают важное новогоднее дело вплоть до 31 декабря.

Существуют определенные даты, когда стоит украшать елку. Ведь тогда вы привлечете в дом счастье, изобилие, любовь и успех. Однако эксперты также советуют обращать внимание на дни, когда новогоднее дерево лучше не ставить, пишет 24 Канал.

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Когда не стоит ставить елку

Некоторые люди украшают елку 30 или 31 декабря. Иногда это происходит за несколько часов до Нового года. Есть семьи, для которых такая традиция стала ежегодной. Однако специалисты не рекомендуют ставить новогоднюю красавицу в эти две даты. Ведь они не принесут ничего хорошего, однако и плохого ждать не стоит. 30 и 31 декабря – нейтральные дни.

Также есть люди, которые украшают елку с приходом зимы – 1 декабря. Особенно любят это делать, если к этому времени уже выпало много снега. Однако эксперты считают, что первый день зимы – не лучший для этого дела. Так что не следует переживать, если в этом году вы не поставили елку 1 декабря.

Людям, которые чтят традиции, советуют приносить в дом новогоднее дерево в период Адвента – Рождественского поста у католиков. В этом году он будет продолжаться с 3 по 24 декабря. Также некоторые римо-католики украшают елку за 12 дней до Рождества. Другие считают, что нужно дождаться вечера 24 декабря.